Sgrùdadh Ùr a’ dearbhadh gu bheil Sruth a’ Chamais a’ lagachadh, a’ bagairt gnàth-shìde na cruinne

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air dearbhadh gu bheil Sruth a’ Chamais, prìomh shruth cuain a chuidicheas le bhith a’ riaghladh ìrean na mara agus a’ cumail suas suidheachaidhean meadhanach, a’ lagachadh aig ìre eagallach. Tha sruthadh uisge blàth tro Chaolas Florida air fàs nas slaodaiche 4% thar nan ceithir deicheadan a dh’ fhalbh, le buaidh mhòr a dh’ fhaodadh a bhith air gnàth-shìde an t-saoghail.

Bidh Sruth a’ Chamais, pàirt den t-siostam cuairteachaidh thermohaline, a’ giùlan teas, beathachadh, gualain agus ocsaidean timcheall a’ phlanaid. Bidh e a’ tòiseachadh faisg air Florida agus a’ giùlan uisge blàth air costa an ear na SA agus Canada mus tèid e tarsainn air a’ Chuan Siar dhan Roinn Eòrpa. Tha pàirt deatamach aig an t-sruth seo ann a bhith a’ cumail suas teodhachd agus ìrean na mara, agus dh’ fhaodadh a bhith nas slaodaiche dragh a chuir air na cothromachadh fìnealta sin.

Thug am prìomh ùghdar Christopher Piecuch, eòlaiche-mara fiosaigeach aig Institiud Cuan-mara Woods Hole, cunntas air co-dhùnaidhean an sgrùdaidh mar “an fhianais as làidire, as cinntiche a th’ againn air lagachadh an t-sruth mara seo a tha buntainneach don aimsir. ” Rinn an sgrùdadh mion-sgrùdadh air dàta bho thrì stòran eadar-dhealaichte, a’ toirt a-steach càballan fon mhuir, altimetry saideal, agus amharc air an làrach, gus gluasadan an t-sruth timcheall Caolas Florida a thomhas.

Ged a dh’ fhaodadh coltas beag a bhith air gluasad 4%, tha dragh air luchd-saidheans nach e seo ach toiseach. Bidh Helen Czerski, eòlaiche-mara aig Colaiste Oilthigh Lunnainn, ga choimeas ri làithean tràtha a’ ghalair lèir-sgaoilte COVID-19, far an do dh’ fhàs àireamhan beaga gu sgiobalta. Is e an dragh a th’ ann gum faodadh slaodachadh Sruth a’ Chamais a bhith na ro-ruithear air tuiteam nas cudromaiche.

Tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gur e sruthadh a-steach de dh’ uisge fuar, fìor bho bhith a ’leaghadh siotaichean deighe mar thoradh air atharrachadh clìomaid a bhith an urra ri slaodachadh an t-sruth. Ach, tha a bhith a’ dearbhadh a’ cheangail seo dùbhlanach air sgàth cho iom-fhillte ‘s a tha an siostam agus an ùine gu math goirid a tha daoine air a bhith a’ cumail sùil dhìreach air sruthan cuantan.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air a’ bhuaidh a tha aig atharrachadh clìomaid air Sruth a’ Chamais agus gus eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar caochlaidheachd nàdarrach agus buaidhean air an adhbhrachadh le daoine. Tha lagachadh Sruth a’ Chamais a’ soilleireachadh an fheum èiginneach a tha ann airson gnìomh gus atharrachadh clìomaid a lasachadh agus dìon a dhèanamh air cothromachadh fìnealta siostaman gnàth-shìde na Talmhainn.

