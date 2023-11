Faigh eòlas air Celestial Delights na Samhna

Mar a bhios sinn a’ gluasad bho bhith a’ tuiteam chun a’ gheamhraidh, tha an t-Samhain a’ toirt a-steach grunn iongnadh celestial dha skygazers. Bho stùcan fras meteor gu seallaidhean iongantach de Jupiter agus gealach ainmeil Bìobhair, tha a’ mhìos seo a’ gealltainn a bhith na thlachd dha luchd-dealasach reul-eòlais. Am pàirt as fheàrr? Faodar a’ mhòr-chuid de na tachartasan speurail sin fhaicinn gun uidheamachd sònraichte sam bith, ged a dh’ fhaodadh paidhir phrosbaig no teileasgop cur ris an eòlas gu cinnteach.

Jupiter aig an Luchd-dùbhlain (Samhain 2-3)

Air 3 Samhain aig 12: 00m EDT, ruigidh Jupiter an aghaidh, a 'nochdadh aig an stàit as motha agus as soilleire. Gheibh skygazers anns an Leth-chruinne a Tuath sealladh den phlanaid mhòrail seo air fàire an ear.

Cith Meteor Taurid a Deas - Uinneag as àirde (Samhain 5-6)

Thathas an dùil gun tig a’ chiad fhras meteor den mhìos, na Taurids a Deas, gu àirde timcheall air 5-6 Samhain. A’ tabhann sealladh timcheall air còig meteors san uair, cha bu chòir am fras seo a chall.

Ceangal gealach agus Venus (9 Samhain)

Bidh Venus, a’ phlanaid as soilleire san t-siostam grèine againn, a’ deàrrsadh eadhon nas fheàrr air a’ mhìos seo. Air 9 Samhain, aig 2: 55m EST, cuiridh e taisbeanadh iongantach air adhart air fàire an ear. Bidh a 'ghealach cuideachd a' dol seachad air beulaibh Venus, ga falach airson ùine ghoirid bhon t-sealladh.

Cith Meteor Taurids a Tuath - Uinneag as àirde (Samhain 11-13)

Air sgàth ìrean na gealaich, is e 11-13 Samhain an cothrom as fheàrr airson fras meteor Northern Taurids fhaicinn. Is e timcheall air meadhan oidhche an ùine as fheàrr airson coimhead oir cha bhith a’ ghealach ach mu 2% làn, a’ toirt cothrom don fhaicsinneachd as fheàrr.

Cith Leonids Meteor - Uinneag as àirde (18 Samhain)

Comharraich na mìosachain agad airson fras meteor Leonids, a thathar an dùil a bhith aig àirde air 18 Samhain. Is e deireadh oidhche 17 Samhain gu briseadh an latha air 18 Samhain am prìomh àm seallaidh. Fo adhar gun ghealach, tha e comasach faicinn 10 gu 15 meteors san uair.

Gealach Bìobhair Làn (Samhain 27)

Is e an rud as fheàrr san t-Samhain làn Ghealach Bìobhair, a ruigeas an soillseachadh as àirde air 27 Samhain aig 4: 16m EST. Air an oidhche roimhe, bidh a’ ghealach a’ nochdadh làn agus air leth dlùth, a’ toirt sealladh tarraingeach.

Mar sin, ullaich thu fhèin le plaide comhfhurtail agus paidhir de phrosbaig, agus bogaidh tu fhèin anns na h-iongantasan celestial a tha aig an t-Samhain. Tha an t-àm ann iongnadh a dhèanamh air bòidhchead speur na h-oidhche agus gabhail ri mòrachd iongantach na cruinne.

Ceistean Cumanta

1. A bheil feum agam air uidheamachd sònraichte airson na tachartasan celestial san t-Samhain a choimhead?

Ged a chithear a’ mhòr-chuid de thachartasan às aonais uidheamachd sònraichte, le bhith a’ cleachdadh deagh phaidhir phrosbaig no teileasgop is urrainn dhut do eòlas adhartachadh.

2. Dè an t-àm as fheàrr airson frasan meteor fhaicinn?

Bidh na h-amannan as àirde airson frasan meteor san t-Samhain ag atharrachadh. Bidh na Southern Taurids a’ dol gu àirde timcheall air an t-Samhain 5-6, na Taurids a Tuath bho 11-13 Samhain, agus na Leonids air 18 Samhain. Ach, faodaidh amannan seallaidh sònraichte atharrachadh a rèir d’ àite agus suidheachadh ionadail.

3. An toir a' ghealach buaidh air faicsinneachd aig frasan meteor?

Airson frasan meteor Taurids a Tuath agus Leonids, bidh ìrean na gealaich fàbharach, le glè bheag de bhuaireadh. Ach, thathas an-còmhnaidh a’ moladh sùil a thoirt air mìosachan na gealaich agus do bheachdachadh a dhealbhadh a rèir sin.

4. Dè cho cudromach 'sa tha Gealach Bìobhair?

'S e ainm traidiseanta a th' anns a' Ghealach Bhìobhair air gealach slàn na Samhna oir tha e a' dol aig an aon àm ris an àm a bhios bìobhairean a' togail an damaichean geamhraidh. Tha e a’ samhlachadh toiseach a’ gheamhraidh agus ullachadh nàdair airson na suidheachaidhean cruaidh a tha romhainn.

5. Am faicear co-cheangal na gealaich agus Venus leis an t-sùil rùisgte?

Tha, faodar co-cheangal na gealaich agus Venus fhaicinn gun uidheamachd sònraichte sam bith. Seall air fàire an ear aig an àm ainmichte gus an sealladh nèamhaidh seo fhaicinn.