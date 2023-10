Bidh aoigh a’ faighinn a-mach plàigh ant aig Taigh-òsta Luxury

Bha aoigh a bha a’ fuireach aig Taigh-òsta ceithir rionnagan Malmaison ann an Lìte, Alba, tàmailteach nuair a fhuair e a-mach gun robh an rùm aige làn de sheangan. Dhùisg Dàibhidh Maison, a bha a’ tadhal air Dùn Èideann airson saor-làithean co-là-breith, gus lorg fhaighinn air biastagan san t-seòmar-ionnlaid mus do lorg e dusanan de sheangan air an searbhadair aige. Bhathar a’ creidsinn gun tàinig na biastagan a-mach à sgàineadh anns na leacan.

Chuir Maison fios gu luchd-obrach an taigh-òsta sa bhad agus chuir e suas bhidio den phlàigh gu na meadhanan sòisealta. Dhaingnich e cho cudromach sa tha e dèiligeadh ri draghan slàinte is sàbhailteachd agus chuir e ìmpidh air an taigh-òsta gnìomh a dhèanamh sa bhad. Ach, thuirt e gun robh am freagairt a fhuair e bho luchd-obrach an taigh-òsta gann, le leisgeul sìmplidh agus gun tairgse airgead-dìolaidh no fuasgladh.

Faodaidh làthaireachd seangan ann an seòmraichean taigh-òsta a bhith draghail dha aoighean, agus tha e a’ togail cheistean mu ìrean glainead is cumail suas. Faodaidh plàighean seangan a bhith nan cunnart slàinte oir faodaidh na biastagan sin bacteria agus aileirgeans a ghiùlan. Mar sin, tha e deatamach do riaghladh taigh-òsta dèiligeadh ri cùisean mar sin gu sgiobalta agus gu h-èifeachdach.

Tha Taigh-òsta Malmaison air innse gu bheil iad a' rannsachadh na cùise ach nach eil iad air tuilleadh bheachdan a thoirt seachad aig an àm seo. Tha e cudromach do thaighean-òsta prìomhachas a thoirt do shàsachadh aoighean agus a dhol an gnìomh gu sgiobalta nuair a bhios iad a’ coinneachadh ri draghan mar sin gus an cliù a chumail suas agus dèanamh cinnteach gum fuirich an luchd-ceannach aca.

