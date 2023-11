A’ cumail smachd air cnuimhean ann an ùbhlan: fuasglaidhean neo-cheimigeach

A bheil cnuimhean a’ gabhail thairis do bhuain ubhal? Na biodh eagal ort! Tha fuasglaidhean neo-cheimiceach ann a chuidicheas tu gus smachd a chumail air an duilgheadas seo agus dèanamh cinnteach gum bi bàrr pailt de ùbhlan blasta, gun bhoiteagan.

Is e an culprit air cùlaibh na cnuimhean sin an maggot ubhal, a bhios a’ breith uighean ann am flùraichean chraobhan ubhal. Bidh na h-uighean sin a’ breith a-steach do chnuimhean a bhios a’ tunail tro na h-ùbhlan, a’ fàgail nach eil iad cho blasta. Ged a tha iad fhathast ri ithe gu teicneòlach, chan eil na h-ùbhlan seo a tha air am milleadh cho tarraingeach.

Mar sin, dè as urrainn dhut a dhèanamh gus cuir an-aghaidh a ’phlàigh seo gun a bhith a’ dèanamh cron air seilleanan no a bhith a ’cleachdadh spraeadh ceimigeach? Tha glainead cudromach. Le bhith a 'toirt air falbh ùbhlan a tha air tuiteam bhon talamh gu luath agus gan cur air falbh gu ceart, faodaidh tu an àireamh de chuileanan a tha a' gheamhradh a lùghdachadh agus stad a chur air cearcall-beatha a 'chrùin.

Seo beagan mholaidhean gus èifeachdas an dòigh seo a mheudachadh:

Tog ùbhlan air tuiteam cho luath ‘s a thuiteas iad agus baga iad le sgudal cunbhalach. Brosnaich do nàbaidhean le craobhan ubhal an aon rud a dhèanamh. Cuir tarp fon chraoibh nuair a tha na h-ùbhlan a 'tuiteam gus casg a chur air na maggots bho bhith a' cladhach dhan ùir agus a dhèanamh nas fhasa na h-ùbhlan a chruinneachadh.

A bharrachd air an sin, faodaidh tu beachdachadh air na cuileagan inbheach a ghlacadh gus an àireamh-sluaigh aca a lughdachadh. Bidh ribeachan pheromone steigeach, a tha rim faighinn aig ionadan gàrraidh, ag obair gu math airson an adhbhair seo. Croch na ribeachan ann am meadhan a’ Chèitein nuair a thòisicheas na cuileagan a’ nochdadh agus thoir sùil orra dhà no trì tursan san t-seachdain.

Cuimhnich, tha e deatamach na h-oidhirpean sin a cho-òrdanachadh le do nàbaidhean ma tha craobhan ubhal aca cuideachd gus an èifeachd as motha fhaighinn.

Ceistean Bitheanta

C: Ciamar a bhios fios agam a bheil cnuimhean air na h-ùbhlan agam?

F: Coimhead airson slighean cnuimhe no tunailean ann am feòil na h-ubhal. Ma chì thu na soidhnichean sin, tha coltas ann gu bheil cnuimhean agad.

C: Am faod mi fhathast ùbhlan ithe le cnuimhean?

F: Ged a tha e fhathast ri ithe gu teicneòlach, is dòcha nach bi coltas ùbhlan le plàighean blasta. Tha e nas fheàrr an toirt air falbh agus an cur às gu ceart.

C: A bheil spraeadh a tha càirdeil don àrainneachd ri fhaighinn airson smachd a chumail air maggot apple?

F: Gu mì-fhortanach, chan eil spraeadh èifeachdach a tha càirdeil don àrainneachd airson smachd maggot ubhal an-dràsta. Is e dòighean neo-cheimigeach, leithid glainead agus glacadh, na roghainnean as fheàrr.

C: An dèan glacadh nan cuileagan cron air seilleanan?

A: Chan e, cha dèan glacadh cuileagan le bhith a’ cleachdadh ribeachan pheromone steigeach cron air seilleanan no biastagan buannachdail eile. Bidh na ribeachan ag amas gu sònraichte air na maggots ubhal.

Le bhith a’ cur an gnìomh na fuasglaidhean neo-cheimigeach sin agus a bhith furachail, faodaidh tu smachd a chumail air cnuimhean gu soirbheachail anns na craobhan ubhal agad agus tlachd fhaighinn à foghar pailt de ùbhlan blasta gun bhoiteagan!