Biadh san fhànais san àm ri teachd: A’ fàs lusan airson miseanan fad-ùine

Mar a bhios NASA ag ullachadh airson mhiseanan chun na gealaich agus Mars, is e aon phrìomh dhùbhlan dèanamh cinnteach à stòr bìdh seasmhach dha buill a’ chriutha fhad ‘s a bhios iad a’ fuireach san fhànais. An-dràsta, tha speuradairean gu mòr an urra ri biadh ro-phacaichte, aig a bheil crìochan a thaobh càileachd agus beathachadh thar ùine. Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh comasachd biadh fhàs san fhànais, a’ lughdachadh an fheum air ath-sholarachadh tric agus a’ dèanamh cinnteach à solar bìdh ùr is beathachail airson miseanan fad-ùine.

Thòisich NASA am pròiseact “Growing Beyond Earth” ann an co-obrachadh le Gàrradh Luibh-eòlais Fairchild ann an 2015. Tha am pròiseact seo a’ toirt a-steach ceudan de chlasaichean saidheans meadhan is àrd-sgoile air feadh nan Stàitean Aonaichte a’ fàs diofar shìol ann an àrainn coltach ris an fhear air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta ( ISS). Thèid sìol a bhios a’ soirbheachadh anns na seòmraichean-teagaisg sin an uairsin a ghluasad gu seòmar aig Ionad Fànais Ceanadach NASA airson tuilleadh dheuchainnean. Thèid na sìol taghte a chuir chun ISS mu dheireadh gus am fàs ann an suidheachaidhean microgravity a mheasadh.

Tha NASA cuideachd air siostaman sònraichte a leasachadh gus taic a thoirt do fhàs planntrais san fhànais. Tha an siostam cinneasachaidh glasraich (Veggie) na sheòmar cumhachd ìosal a tha comasach air sia planntaichean a chumail. Bidh buill sgioba le làimh buailteach do na lusan, gan uisgeachadh le làimh. Bidh siostam eile, an Siostam Lìbhrigeadh Nutrient Passive Orbital (Veggie PONDS), a’ dèanamh fèin-ghluasad air biadhadh agus uisgeachadh phlanntaichean. Tha an Àrainn Lusan Adhartach na inneal làn fèin-ghluasadach a chaidh a dhealbhadh gus fàs planntrais a sgrùdadh le glè bheag de chom-pàirt sgioba.

Tha suidheachaidhean aotrom is beathachaidh deatamach airson fàs planntrais soirbheachail san fhànais. Rinn sreath de dheuchainnean ris an canar Veg-04A, Veg-04B, agus Veg-05 sgrùdadh air fàs mustard Mizuna, bàrr duilleach uaine, fo chumhachan solais eadar-dhealaichte. Chaidh toradh, co-dhèanamh beathachaidh, agus ìrean microbial de na lusan a tha air fàs san fhànais an coimeas ris an fheadhainn a chaidh fhàs air an Talamh. Rinn buill den sgioba measadh cuideachd air blas, inneach agus feartan eile an toraidh. Bha deuchainn eile, Plant Habitat-04, a’ cuimseachadh air eadar-obrachaidhean planntrais-microbe agus a’ measadh blas agus inneach piobair chile.

Tha deuchainnean tùsail air dearbhadh gum faod microgravity buaidh a thoirt air leasachadh planntrais ach nach dèan e cron air slàinte planntrais san fharsaingeachd. Mar eisimpleir, dh'fhàs lusan cruithneachd 10% nas àirde ann am microgravity an coimeas ri an co-aoisean air an Talamh. Sheall na sgrùdaidhean air Fàs Sìol gum faod sìol-chraobhan atharrachadh gu microgravity le bhith ag atharrachadh faireachdainn gine co-cheangailte ri cuideaman a tha air adhbhrachadh le àite. Chaidh mothachadh grabhataidh ann an lusan a sgrùdadh tron ​​​​sgrùdadh Lusan Gravity Sensing a rinn Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA). Thomhais an sgrùdadh seo buaidh microgravity air ìrean calcium, a’ toirt seachad seallaidhean air dealbhadh dhòighean èifeachdach airson planntrais fhàs san fhànais.

Tha lìbhrigeadh uisge iomchaidh na dhùbhlan mòr ann am microgravity. Sheall an sgrùdadh Riaghladh Uisge Lusan dòigh hydroponic airson uisge agus èadhar a thoirt do freumhaichean planntrais. Rinn sgrùdadh XROOTS deuchainn air dòighean hydroponic agus aeroponic (stèidhichte air èadhar) mar roghainnean eile an àite àiteachadh traidiseanta stèidhichte air ùir. Tha comas aig na dòighean sin cinneasachadh bàrr mòr a chomasachadh airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd.

A bharrachd air an sin, bha na sgrùdaidhean VEG-03 a’ toirt a-steach àiteachadh diofar ghlasraich, nam measg Extra Dwarf Pak Choi, Amara Mustard, agus Red Romaine Lettuce. Rè an deuchainn, rinn an speuradair NASA Mike Hopkins a ’chiad ath-chur planntrais a-riamh san fhànais, a’ gluasad sprouts fallain bho chluasag planntrais gu feadhainn a bha a ’strì ann an Veggie. Tha an tar-chur soirbheachail seo a’ toirt chothroman ùra airson fàs planntrais ann am microgravity àrdachadh agus leudachadh air a’ mheasgachadh de bhàrr a ghabhas fàs san fhànais.

Mar a bhios NASA a’ leantainn air adhart leis an rannsachadh agus na deuchainnean aca, tha e follaiseach gu bheil fàs planntrais san fhànais na fhuasgladh gealltanach airson miseanan fad-ùine. Cuidichidh an t-eòlas a gheibhear bho na h-oidhirpean sin le bhith a’ cumadh theicneòlasan agus dhòighean san àm ri teachd airson cinneasachadh bìdh seasmhach san fhànais, a’ toirt taic do dh’ amasan àrd-amasach na buidhne airson sgrùdadh daonna taobh a-muigh na Talmhainn.

