Tùsan Gnìomh Adhbharach: Seallaidhean bho Rannsachadh Cloinne

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Florida Atlantic (FAU) air solas a thoirt air tùs gnìomh adhbharach agus mar a nochd buidheann ann an daoine. Chleachd an sgrùdadh leanaban daonna mar chuspairean gus tuigse fhaighinn air mar a tha gluasad gun spionnadh a’ tionndadh gu giùlan a dh’aona ghnothach.

Anns an deuchainn, bha naoidheanan an toiseach nan luchd-amhairc fulangach. Ach, nuair a chaidh fear de na casan aca a cheangal ri inneal-làimhe pàisde le crib, fhuair iad a-mach gum faodadh iad toirt air an fhòn-làimhe gluasad tron ​​​​ghluasad aca fhèin. Bha an coileanadh seo a’ comharrachadh “breith na buidhne” agus lean e gu gluasad bho ghiùlan gun spionnadh gu giùlan a dh’aona ghnothach.

Chleachd an luchd-rannsachaidh teicneòlas glacaidh gluasad ùr-nodha gus gluasad an dà chuid na pàisdean agus na fònaichean-làimhe ann an àite 3D a thomhas. Fhuair iad a-mach gun do chomharraich fios air ais deimhinneach eadar gluasad na pàisde agus gluasad an fhòn-làimhe an dàimh adhbhar-is-buaidh, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìre gluasad na pàisde.

A rèir JA Scott Kelso, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, nochdaidh buidheann nuair a dh’ aithnicheas an leanabh gu bheil e comasach dha buaidhean adhbhrachadh san t-saoghal. Tha an aithne seo air a chomharrachadh leis an àrdachadh obann ann an ìre gluasaid, a’ comharrachadh gluasad gu giùlan a dh’aona ghnothach.

Nochd an sgrùdadh cuideachd gur e pròiseas fèin-eagrachaidh puingichte a th’ ann am buidheann, le brìgh ri lorg ann an gluasad agus sàmhchair. Tha daineamaigs co-òrdanachaidh an dà chuid gnìomh agus dìth gnìomh a’ cur ri aonachd mothachadh mothachail an leanaibh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ toirt seachad beachdan cainneachdail air mar a nochd buidheann ann an daoine, a’ toirt sealladh dhuinn air mar a tha sinn a’ dèanamh ciall den dàimh a th’ againn ris an t-saoghal agus a’ tuigsinn ar comas air atharrachadh a thoirt gu buil. Tha e a’ leudachadh ar tuigse mu ghnìomhachd le adhbhar agus a’ cur ris an rannsachadh saidheansail leantainneach mu nàdar buidhne.

Stòr: Oilthigh Atlantaig Florida