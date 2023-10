Deuchainnean ùra air an dèanamh gu Stèisean Fànais gus Saidheans agus Conaltradh a thoirt air adhart

An ath mhìos, bidh SpaceX a’ cur air bhog misean bathair ùr chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) le measgachadh de dheuchainnean saidheans. Nì na deuchainnean sin sgrùdadh air diofar chuspairean agus cuiridh iad ri adhartachadh rannsachadh saidheansail agus conaltradh san fhànais. Tha an cur air bhog clàraichte airson 5 Samhain, agus chì thu an craoladh air Space.com no NASA Television.

Canar ILLUMA-T ri aon de na prìomh dheuchainnean, a tha na dheuchainn conaltraidh laser a tha ag amas air conaltradh ISS a leasachadh agus taic a thoirt do mhiseanan fànais domhainn san àm ri teachd. Leigidh an deuchainn seo le sgaoileadh dàta nas luaithe le bhith a’ cleachdadh solas fo-dhearg gus bhideothan agus ìomhaighean a chuir air adhart. Tha NASA a’ tasgadh anns an teicneòlas seo gus toraidhean saidheans àrdachadh ann am miseanan astar fada chun ghealach agus Mars.

“Dh’ fhaodadh feumalachdan dàta air leth mòr a bhith aig miseanan san àm ri teachd, agus mar sin feumaidh sinn smaoineachadh air mar a tha sinn gu bhith a’ coinneachadh ris na feumalachdan sin," thuirt Jason Mitchell, stiùiriche teicneòlasan conaltraidh is seòlaidh adhartach aig prògram conaltraidh fànais is seòlaidh NASA.

A bharrachd air an deuchainn ILLUMA-T, tha grunn sgrùdaidhean inntinneach eile gan cur chun stèisean fànais. Cleachdaidh NASA Atmospheric Waves Experiment (AWE) ìomhaighean fo-dhearg gus tonnan grabhataidh àile a thomhas, aig a bheil pàirt ann a bhith a’ mìneachadh gnàth-shìde na Talmhainn. Tha an sgrùdadh Aquamembrane-3, a rinn Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), ag amas air measadh a dhèanamh air cleachdadh membran ath-bheothachaidh uisge ùra air an stèisean fànais. Bidh deuchainn eile, Gaucho Lung, le taic bho ISS National Lab, a’ sgrùdadh mar a bheir mucus siostam analach buaidh air lìbhrigeadh dhrogaichean. Mu dheireadh, nì an deuchainn Rodent Research-20 sgrùdadh air buaidh microgravity air slàinte gintinn luchainn boireann.

Tha na deuchainnean sin a’ soilleireachadh dealas NASA a thaobh a bhith ag adhartachadh tuigse shaidheansail agus a’ putadh crìochan teicneòlas conaltraidh san fhànais. Le gach misean, bidh NASA agus a com-pàirtichean a’ strì ri comasan saidheansail a leasachadh air an ISS agus a’ stèidheachadh an stèidh airson prògraman malairteach is sgrùdaidh san àm ri teachd.

Ceistean Bitheanta

Dè an adhbhar a tha aig an deuchainn ILLUMA-T?

Tha an deuchainn ILLUMA-T ag amas air conaltradh ISS a neartachadh agus sgaoileadh dàta nas luaithe a chomasachadh a’ cleachdadh solas fo-dhearg.

Dè a th’ ann an tonnan grabhataidh àile?

Tha tonnan grabhataidh àile nam buaireadh ann an àile na Talmhainn a ghabhas tomhas gus feartan gnàth-shìde agus gluasad a thuigsinn.

Dè a th’ anns an sgrùdadh Aquamembrane-3?

Bidh an sgrùdadh Aquamembrane-3 a’ measadh cleachdadh membran ath-bheothachaidh uisge ùr ris an canar Aquaporin Inside Membrane mar àite a dh’ fhaodadh a bhith an àite nan leapannan ioma-shìoltachain a th ’ann an-dràsta air an stèisean fànais.

Dè a bhios deuchainn Gaucho Lung a’ sgrùdadh?

Bidh an deuchainn Gaucho Lung a’ sgrùdadh mar a tha mucus san t-siostam analach a’ toirt buaidh air lìbhrigeadh dhrogaichean air an giùlan ann am beagan de leaghan stealladh, ris an canar pluga leaghaidh.

Dè an t-amas a th’ aig deuchainn Rodent Research-20?

Tha an deuchainn Rodent Research-20 ag amas air buaidh microgravity air slàinte gintinn a thuigsinn le bhith a’ sgrùdadh gnìomh uarbhran ann an luchagan boireann rè agus às deidh itealaich fànais.