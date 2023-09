Fear na bainnse air a ghoirteachadh ann an traidisean briste glainne aig banais Iùdhach

Chaidh fear na bainnse a ghoirteachadh aig àm banais traidiseanta Iùdhach ann am Bnei Brak Diluain. Fhad ‘s a bha e a’ gabhail pàirt anns an deas-ghnàth de bhith a ’briseadh glainne fo sgàil-bhrat na bainnse, gheàrr am fear na bainnse a chas gun fhiosta. Thachair an tachartas ann an talla fèist, agus chaidh sgiobaidhean meidigeach a ghairm chun làrach sa bhad. Fhuair fear na bainnse a’ chiad leigheas meidigeach aig an talla agus chaidh a ghiùlan às deidh sin gu Ionad Meidigeach Mayanei HaYeshua ann am Bnei Brak airson tuilleadh cùraim.

Thuirt Baruch Goldberg, cungaidh-leigheis bho United Hatzalah a thug seachad làimhseachadh don fhear na bainnse, gur e gearradh domhainn air a’ chas a bh’ anns an dochann. Às deidh dha ciad-chobhair a thoirt seachad, chaidh fear na bainnse a thoirt don ionad mheidigeach airson aire mheidigeach a bharrachd.

Tha briseadh na glainne na traidisean cumanta ann am bainnsean Iùdhach. Mar as trice bidh e a’ tachairt aig deireadh an deas-ghnàth agus bidh sunnd is subhachas na chois. Tha briseadh na glainne a’ samhlachadh sgrios an Teampall Naoimh ann an Ierusalem agus tha e na chuimhneachan air eachdraidh agus tapachd nan Iùdhach.

Tha tachartasan mar seo a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha ceumannan sàbhailteachd ann an traidiseanan creideimh agus cultair. Bu chòir do ionadan pòsaidh dèanamh cinnteach gu bheil ceumannan ceart nan àite gus casg a chuir air tubaistean is leòntan. A bharrachd air an sin, bu chòir do chom-pàirtichean a bhith faiceallach agus dèanamh cinnteach gu bheil iad fiosraichte mu na cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ris na deas-ghnàthan sin.

