Dh’ fhaodadh duilleag-deighe Ghraonlainn a bhith nas seasmhaiche ri blàthachadh na cruinne na bha dùil

Tha sgrùdadh ùr a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid a’ moladh gum faodadh duilleag-deighe Ghraonlainn a bhith nas seasmhaiche ri blàthachadh na cruinne na bhathas a’ creidsinn roimhe. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an duilleag deighe a’ dèiligeadh gu slaodach ri blàthachadh air a bhrosnachadh le daoine, a’ ciallachadh gum faodadh gearradh sgaoilidhean gasa taigh-glainne anns na beagan linntean ri teachd casg a chuir air bho bhith a’ leaghadh.

Chleachd an sgrùdadh, air a stiùireadh le luchd-rannsachaidh bho Institiud Potsdam airson Rannsachadh Buaidh Gnàth-shìde agus Oilthigh Artaigeach Nirribhidh, modalan coimpiutair gus atharrais a dhèanamh air na buaidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig diofar shuidheachaidhean teothachd air an duilleag deighe. Cho-dhùin iad, eadhon ged a thèid ìrean teodhachd èiginneach thairis air ùine ghoirid, gum biodh e comasach fhathast casg a chuir air àite tipping a bheireadh àrdachadh mòr ann an ìre na mara thar ceudan de mhìltean de bhliadhnaichean.

Ach, tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh nach eil seo a’ ciallachadh gum bu chòir oidhirpean gus cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid a bhith air an socair. Tha iad ag ràdh gu bheil lughdachadh sgaoilidhean gasa taigh-glainne agus dèiligeadh ri blàthachadh na cruinne fhathast deatamach agus èiginneach. Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e teòthachd na cruinne a dhèanamh seasmhach aig nach eil barrachd air 1.5 ceum Celsius os cionn ìrean ro-ghnìomhachais gus casg a chuir air an duilleag deighe a bhith a’ leaghadh tuilleadh.

Tha duilleag-deighe Ghraonlainn a' còmhdach mu 80% den eilean as motha air an t-saoghal agus tha e an-dràsta a' cur ri àrdachadh ìrean na mara. Nam biodh e a’ leaghadh gu tur, dh’ èirich ìre na mara air feadh an t-saoghail mu 24 troigh, a’ ciallachadh builean sgriosail dha bailtean-mòra cladaich air feadh an t-saoghail.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dòchas ma thèid gnìomh a dhèanamh sa bhad gus sgaoilidhean gasa taigh-glainne a lughdachadh, gun tèid an suidheachadh as miosa de tuiteam duilleagan deighe agus àrdachadh mòr ann an ìre na mara a sheachnadh. Ach, tha àm lughdachadh sgaoilidhean deatamach, oir dh’ fhaodadh dàil nas fhaide na beagan linntean leantainn gu àrdachadh mòr ann an ìre na mara.

Ann an co-dhùnadh, ged a tha an sgrùdadh a’ moladh gum faodadh duilleag-deighe Ghraonlainn a bhith nas seasmhaiche ri blàthachadh na cruinne, tha e a’ daingneachadh an fheum air gnìomh èiginneach gus dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid agus a’ lughdachadh nan cunnartan co-cheangailte ri leaghadh siotaichean deighe.

