Tha sgrùdadh a’ sealltainn barrachd leaghadh deigh uachdar anns a’ Ghraonlainn agus leaghadh nas lugha ann an Antarctica

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Utrecht agus Oilthigh California, Irvine (UCI) air nochdadh gu bheil leaghadh deigh uachdar sa Ghraonlainn air a bhith a’ luathachadh anns na deicheadan mu dheireadh, agus ann an Antartaig, tha e air a bhith a’ fàs nas slaodaiche. Chuir an luchd-saidheans fòcas air àite gaothan katabatic agus Foehn ann am pròiseas leaghaidh duilleag-deighe Ghraonlainn. Tha na gaothan sin, a tha a’ toirt èadhar blàth is tioram gu mullaich eigh-shruthan, air cur ri àrdachadh còrr is 10% ann an leaghadh sa Ghraonlainn thar nan deich bliadhna a dh’ fhalbh. Ach, tha a’ bhuaidh aca air duilleag-deighe Antarctica air a dhol sìos 32%.

Chleachd an sgrùdadh samhlaidhean gnàth-shìde roinneil gus buaidh nan gaothan sin air clàran-deighe an dà chuid anns a’ Ghraonlainn agus san Antartaig a mheasadh. Sheall na co-dhùnaidhean gu bheil na gaothan sìos an leathad an urra ri mòran de leaghadh deigh uachdar anns an dà roinn. Bidh an leaghadh uachdar seo a’ leantainn gu uisge ruith-uisge agus sgeilp-deighe, a’ leantainn gu barrachd sruth fìor-uisge gu na cuantan agus aig a’ cheann thall a’ cur ri àrdachadh ìre na mara.

Dhaingnich Charlie Zender, co-ùghdar an sgrùdaidh agus àrd-ollamh UCI ann an saidheans siostam na Talmhainn, ged a tha buaidh na gaoithe cudromach, gu bheil buaidh blàthachadh na cruinne eadar-dhealaichte anns na Hemispheres a Deas agus a Tuath. Anns a’ Ghraonlainn, tha an teòthachd blàthachaidh còmhla ri buaidh na gaoithe air leantainn gu àrdachadh 34% ann an leaghadh deigh uachdar iomlan. Thug Zender buaidh air seo mar thoradh air buaidh blàthachadh na cruinne air Oscillation a’ Chuain Siar a Tuath (NAO), a dh’ adhbhraich cuideam àrd leud-leud nas ìsle na an àbhaist agus a thug èadhar blàth don Ghraonlainn agus don Artaig.

Air an làimh eile, bho 2000, tha Antartaig air eòlas fhaighinn air lùghdachadh ann an leaghadh uachdar iomlan de mu 15%. Tha an lùghdachadh seo gu sònraichte mar thoradh air lùghdachadh ann an leaghadh sìos leathad air a ghineadh le gaoth air adhbhrachadh le tuiteam dà sgeilp deighe ann an Rubha an Antartaig. A bharrachd air an sin, tha faighinn air ais an toll ozone anns an stratosphere Antartaig air insulation sealach a thoirt seachad, a’ dìon an uachdar bho leaghadh a bharrachd.

Tha e deatamach sùil a chumail air an leaghadh anns a’ Ghraonlainn agus san Antartaig fhad ‘s a tha na duilleagan deighe aca a’ dol sìos, leis gu bheil iad an-dràsta a’ cumail còrr air 200 troigh de dh’uisge a-mach às a’ chuan. Tha leaghadh nan duilleagan deighe seo mar-thà air cur ri àrdachadh 0.75-òirleach ann an ìre na mara air feadh na cruinne bho 1992. Ged a tha a’ Ghraonlainn air a bhith na phrìomh adhbhar airson àrdachadh ìre na mara anns na deicheadan mu dheireadh, tha Antarctica a’ togail suas agus mu dheireadh bidh smachd aige air ìre na mara san àm ri teachd. èirich.

stòran:

- Sgrùdadh: “Gluasadan leaghaidh co-cheangailte ri gaoth agus coimeas eadar duilleagan deigh Ghraonlainn agus Antartaig” foillsichte ann an Litrichean Rannsachaidh Geo-fhiosaigeach

