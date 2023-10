A’ cur teagamh air Einstein agus Euler: A’ dèanamh deuchainn air laghan grabhataidh anns a’ chruinne-cè

Ann an 1915, thug Albert Einstein a-steach a theòiridh air càirdeas coitcheann, a dh'atharraich ar tuigse mun chruinne-cè. An àite a bhith a’ beachdachadh air àite is ùine mar bhuidhnean stèidhichte, mhol Einstein gun robh iad fiùghantach agus eadar-fhighte le cuspair is solas. Mhìnich na co-aontaran aige mar a tha cùis a’ lùbadh agus a’ dlùthachadh ùine-fànais, a’ toirt buaidh air gluasad rionnagan, galaxies, agus solais.

Ach an urrainn dhuinn a bhith cinnteach gu bheil co-aontaran Einstein an-còmhnaidh dligheach? A bheil suidheachaidhean ann far am faodadh iad a bhith air am briseadh, no far am biodh feum air na co-aontaran a mhol am matamataigs bhon 18mh linn Leonhard Euler atharrachadh? Is e seo ceist a tha luchd-saidheans air a bhith a’ sgrùdadh, gu sònraichte leis na dìomhaireachdan a tha fhathast anns a ’chruinne-cè againn.

Is e cùis dhorcha aon de na dìomhaireachdan sin, seòrsa de stuth nach gabh a lorg le teileasgopan gnàthach. Anns na 1930n, chunnaic Fritz Zwicky gu robh còig tursan nas motha de chùis anns a 'chruinne-cè na bha sinn a' lorg. Thug e “cùis dhorcha” air a’ chùis neo-fhaicsinneach seo. Cha b’ urrainn do luchd-saidheans mìrean de stuth dorcha aithneachadh no an giùlan a thuigsinn. Am b’ urrainn cuspair dorcha a bhith fo smachd fheachdan eadar-dhealaichte seach cùis àbhaisteach, mar sin a’ toirt dùbhlan do cho-aontar Euler?

Is e dìomhaireachd eile am beachd gu bheil leudachadh na cruinne a’ luathachadh, an aghaidh na tha teòiridh Einstein a’ ro-innse. Tha luchd-saidheans fhathast a 'feuchainn ri adhbhar a' ghiùlain seo a thuigsinn. A bheil stuth “dorcha” eile ann le grabhataidh ath-tharraingeach? No a bheil teòiridh grabhataidh Einstein neo-iomchaidh air lannan glè mhòr? Tha na dìomhaireachdan sin a’ toirt brosnachadh airson deuchainn a dhèanamh air na laghan a mhol Einstein agus Euler.

Tha luchd-rannsachaidh air a bhith a’ sgrùdadh giùlan grabhataidh thar astaran mòra sa chruinne-cè. Tha iad air ainm-sgrìobhte de grabhataidh atharraichte a chomharrachadh ris an canar an “gravitational slip.” A rèir Relativity Coitcheann, bu chòir gum biodh an aon lùbadh aig solas is cùis nuair a bhios iad a’ siubhal tro ùine-fànais air a shaobhadh. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar an dòigh anns a bheil galaxies a’ tuiteam a-steach do thobraichean grabhataidh agus mar a tha an solas bho na galaxies sin air a shlaodadh, faodaidh luchd-saidheans faighinn a-mach a bheil bruthach grabhataidh ann.

Ach, ma lorgar sleamhnachadh trom-inntinn, tha e doirbh faighinn a-mach a bheil e mar thoradh air atharrachadh air laghan Einstein no atharrachadh air co-aontar Euler. Gus eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar an dà rud, feumaidh luchd-saidheans a’ bhuaidh ris an canar “gravitational redshift” a thomhas a ghabhas dèanamh le teileasgopan leithid an Ionnsramaid Spectroscopic Energy Dark agus an Square Kilometer Array.

Ann an sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid ann an Reul-eòlas Nàdair, cho-dhùin luchd-saidheans nach urrainn tomhas an leathad imtharraing leis fhèin co-dhùnadh a bheil atharrachadh air laghan Einstein no co-aontar Euler. Ach, le bhith a’ tomhas an gluasad dearg imtharraingeach, dh’ fhaodadh gum biodh e comasach an t-eadar-dhealachadh seo a dhèanamh. Is e an dùbhlan nach urrainn teileasgopan ach gluasad coitcheann galaxies a thomhas, anns a bheil an dà chuid stuth àbhaisteach agus stuth dorcha. Bidh e duilich eadar-dhealachadh a dhèanamh air buaidh stuth dorcha agus grabhataidh atharraichte san t-suidheachadh seo.

Tha ath-ghluasad iom-tharraingeach, a tha dìreach fo bhuaidh saobhadh ùine, a’ toirt seachad dòigh air comas grabhataidh a sgrùdadh gu dìreach. Nuair a theicheas solas bho chomas iom-tharraing, bidh an dath aige a’ gluasad a dh’ionnsaigh dearg, a’ nochdadh an gluasad ath-tharraingeach. Tha a’ bhuaidh seo eadar-dhealaichte bho lionsan grabhataidh, a tha air adhbhrachadh leis an dà chuid saobhadh àite is ùine.

Ann an co-dhùnadh, tha sgrùdadh air èifeachd co-aontaran Einstein agus Euler na fhìor oidhirp gus dìomhaireachd ar cruinne-cè a thuigsinn. Ged is dòcha nach toir tomhas an leathad imtharraing freagairt deimhinnte, dh’ fhaodadh tomhas ath-ghluasad iom-tharraing cuideachadh le eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar atharrachaidhean air grabhataidh Einstein agus co-aontar Euler. Leigidh tuilleadh adhartais ann an teileasgopan agus dòighean amharc le luchd-saidheans fìor nàdar grabhataidh agus an cruinne-cè fhuasgladh.

