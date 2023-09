Mean-fhàs sùbh-craoibhe ann an Afraga Gun a bhith air a stiùireadh le leudachadh feòir, tha sgrùdadh a’ moladh

Tha rannsachadh ùr a’ toirt dùbhlan don chreideas a th’ air a bhith ann o chionn fhada gun robh mean-fhàs mamalan ann an Afraga, a’ toirt a-steach leasachadh sinnsearan daonna an latha an-diugh, gu sònraichte air a stiùireadh le leudachadh feurach. Tha sgrùdadh a rinn luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Utah a 'moladh gum faodadh atharrachaidhean ann am fàsmhorachd buaidh a thoirt air an raon spàsail de bhuidhnean mamalan, a' leantainn gu bhith a 'dol à bith agus tùs gnèithean ùra. Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air a bhith a’ modaladh freagairtean 58 gnè luibheach an latha an-diugh do dh’atharrachaidhean ann an còmhdach coillteach thar phàircean agus tèarmannan nàdair ann an Afraga. Sheall na co-dhùnaidhean gum b’ fheàrr leotha àrainneachdan le timcheall air leth de chòmhdach coillteach, agus is e glè bheag de ghnèithean a b’ fheàrr le talamh feòir fosgailte no coilltean dùinte.

Thug an sgioba rannsachaidh aire cuideachd do na roghainnean daithead a bha aig gnèithean sùbh-craoibhe, a’ toirt a-steach ionaltradh, brobhsairean, frugivores, agus biadhan measgaichte. Sheall gnèithean a b’ fheàrr le àrainnean fosgailte crìonadh ann an coltachd mar a bha còmhdach choillteach a’ dol am meud, agus sheall gnèithean a b’ fheàrr le coilltean dùinte lùghdachadh ann an coltachd le gluasad gu talamh feòir fosgailte. Lorg an sgrùdadh nach robh cuid de ghnèithean, leithid impala, buabhall, agus wildebeest, a’ nochdadh cugallachd sam bith mu bhith ag atharrachadh còmhdach fàsmhorachd.

Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gur e àrainneachd shàbhalach an eag-shiostam as coltaiche a dh’ fhàs aig deireadh an Cenozoic, le fearann ​​​​feurach le preasan is craobhan eadar-dhealaichte. Bha buaidh mhòr aig sileadh bliadhnail air na h-àrainneachdan sin, a dh’ fhaodadh cinneasachd fàis a lughdachadh ann an suidheachaidhean nas truime no beathachadh planntrais a lagachadh ann an ceàrnaidhean le cus uisge.

Chuir an sgrùdadh cuideam cuideachd air na crìochan ann a bhith a’ cleachdadh fuigheall fosail gus atharrachaidhean cruth-tìre san àm a dh’ fhalbh ath-chruthachadh. Tha sgrùdaidhean roimhe air moladh gu bheil cuid de fhosailean a’ comharrachadh coille dùmhail, ach tha an rannsachadh seo a’ sealltainn gur dòcha nach eil na fosailean sin a’ riochdachadh còmhdach coille thar sgìre nas motha. Tha an luchd-rannsachaidh a’ rabhadh gun a bhith an urra ri fosailean a-mhàin mar “gnè taisbeanach” aig àm ath-thogail paleoecological.

Ann an geàrr-chunntas, tha an sgrùdadh a’ moladh gur dòcha nach b’ e leudachadh air talamh feòir tron ​​Cenozoic nach maireann a’ phrìomh adhbhar airson spionadh mamalan agus a dhol à bith ann an Afraga. An àite sin, bha àite cudromach aig atharrachaidhean ann an còmhdach fàsmhorachd, fo bhuaidh factaran leithid sileadh, ann a bhith a’ cumadh mean-fhàs sùbh-craoibhe air a’ mhòr-thìr.

stòran:

– Kathryn G. Sokolowski et al, A bheil ionaltraidhean co-ionann ri feurach? Neartachadh co-dhùnaidhean àrainneachdail paleo tro mhion-sgrùdadh air mamalan Afraganach an latha an-diugh, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786