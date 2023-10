Feur a’ goid DNA a’ leantainn gu buannachdan mean-fhàs, lorgan sgrùdaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Oilthigh Sheffield air nochdadh gu bheil comas aig feur DNA a ghoid bho phlanntaichean mun cuairt, a’ leantainn gu mùthaidhean ginteil nàdarrach a bheir buannachdan mean-fhàs dhaibh. Tha am pròiseas seo coltach ri mar a tha bàrr air atharrachadh gu ginteil air an cruthachadh ann an deuchainn-lannan.

Is e an rannsachadh a’ chiad fhear a sheallas cho tric sa tha gluasad gine taobhach, is e sin toirt a-steach DNA bho aon ghnè gu genoma gnè eile, a’ tachairt ann am feur. Tha na dìomhaireachdan ginteil a chaidh a ghoid a’ toirt comas dha na feuran sin fàs nas motha, nas làidire, agus atharrachadh nas luaithe gu àrainneachdan ùra.

Tha tuigse air ìre gluasad gine taobhach deatamach ann a bhith a’ measadh a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air leasachadh planntrais agus a chomas air gabhail ris an àrainneachd. Leis gu bheil feur a’ còmhdach 30% de uachdar na talmhainn agus gu bheil uallach orra airson a’ mhòr-chuid de bhiadh an t-saoghail a thoirt gu buil, is iadsan an roinn de lusan as cudromaiche a thaobh eag-eòlais agus malairteach.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air an iongantas, chuir sgioba Sheffield òrdugh genomes de ghnè feòir tropaigeach agus obrachadh a-mach an àireamh de ghinean a chaidh a chur ris aig diofar ìrean den mean-fhàs aige. Thathas a’ creidsinn gu bheil na gluasadan a tha a’ tachairt ann am feur fiadhaich a’ tachairt san aon dòigh ri mar a tha bàrr air atharrachadh gu ginteil air a chruthachadh. Dh’ fhaodadh an lorg seo buaidh a thoirt air tuigse agus cleachdadh bàrr a chaidh atharrachadh gu ginteil, a bharrachd air oidhirpean san àm ri teachd gus toradh bàrr àrdachadh agus planntaichean nas seasmhaiche a chruthachadh.

Mhìnich an Dr Luke Dunning, àrd-ùghdar an sgrùdaidh, gu bheil dòighean eadar-dhealaichte ann airson bàrr a tha air atharrachadh gu ginteil a chruthachadh, cuid dhiubh a dh’ fheumas com-pàirt daonna agus cuid eile nach eil. Dh’ fhaodadh na gluasadan a chaidh fhaicinn ann am feur fiadhaich tachairt gu sporsail tro ro-innleachdan eadar-theachd ìosal. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil am beachd seo a dhearbhadh.

Le bhith a’ tuigsinn nas fheàrr mar a tha gluasad gine taobhach a’ tachairt sa bhlàr a-muigh, dh’ fhaodadh gum bi e comasach soirbheachadh a’ phròiseis seo a leasachadh agus coimhead air atharrachaidhean ginteil connspaideach mar phròiseas nas nàdarraiche. Tha an sgioba an dùil an teòiridh aca a dhearbhadh le bhith a’ dèanamh atharrais air eisimpleirean aithnichte de ghluasad gine taobhach gus faighinn a-mach a phàirt anns na caochlaidhean a chithear eadar seòrsaichean bàrr.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air comas iongantach feurach DNA a ghoid agus buannachdan ginteil fhaighinn, aig a bheil buaidh mhòr air raointean bith-eòlas planntrais agus àiteachas.

stòran:

- Oilthigh Sheffield

- NatureWorldNews.com