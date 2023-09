Bidh sùbailteachd giùlain a’ comasachadh leudachadh luath air raon ann an grìogagan mòra

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud Max Planck airson Antroipeòlas Evolutionary Antroipeòlas, Oilthigh California Santa Barbara, agus Oilthigh Rochester air faighinn a-mach gu bheil an grackle mòr-earbaill, gnè eòin a tha air a bhith a’ leudachadh gu luath air an àireamh-sluaigh air feadh Ameireaga a Tuath, mar thoradh air cho soirbheachail sa tha e. giùlan. Lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil na grìogagan mòra-earbaill air leudachadh a dhèanamh air an àrainn aca agus air atharrachadh gu bhith a’ fuireach ann an àrainneachdan nas bailteil, eu-coltach ris an dàimh as dlùithe aca, an grackle earball bàta.

Nochd an sgrùdadh, stèidhichte air sgrùdaidhean saidheans saoranach air tachartasan eòin eadar 1979 agus 2019, nach robh na grìogagan mòra-earbaill dìreach a’ gluasad a-steach gu àrainnean ùra a bha a rèir na riatanasan a bh’ aca roimhe, ach gu robh iad gu gnìomhach a’ leudachadh an raon aca le bhith ag atharrachadh an roghainnean àrainn. Air an làimh eile, cha do ghluais gràcan earbaill bhàtaichean an raon aca beagan gu tuath mar fhreagairt air atharrachadh clìomaid.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh cuideachd air àite giùlain ann an comas nan grìogagan mòra-earbaill atharrachadh gu àrainnean ùra. Fhuair iad a-mach gun robh an sluagh air iomall an raoin a’ nochdadh barrachd sùbailteachd agus seasmhachd an taca ris an t-sluagh nach robh air an iomall. Tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gu bheil leantalachd a’ leigeil le daoine fa-leth fuasglaidhean a lorg do dhùbhlain ann an àrainneachdan ùra, fhad ‘s a tha caochlaideachd ann an sùbailteachd taobh a-staigh sluagh a’ cur ris na cothroman air leudachadh soirbheachail.

Tha na co-dhùnaidhean a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha sùbailteachd agus leantalachd ann a bhith a’ comasachadh leudachadh luath air raon agus tha iad a’ moladh gum faodadh tuigse fhaighinn air mar a dh’ atharraicheas gnèithean mar grackles mòr-earbaill a-steach do àrainneachdan ùra seallaidhean gus gnèithean a tha a’ crìonadh a chuideachadh gus dèiligeadh ri atharrachaidhean àrainneachdail.

