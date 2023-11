Na dìomhaireachdan domhainn aig Gondwana: A’ sgrùdadh cruthachadh agus mairsinn seann supercontinent

Tha Gondwana, fearann ​​​​mòr a bha ann o chionn ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean, a’ leantainn air adhart a ’glacadh luchd-saidheans a tha airson na dìomhaireachdan aca fhuasgladh. Bha an t-seann supercontinent seo a’ toirt a-steach an fhearann ​​​​ris an canar a-nis Afraga, Ameireaga a-Deas, an Ear Mheadhanach, na h-Innseachan, agus Astràilia, a’ cruthachadh tro bhriseadh mòr-thìreach Gondwana o chionn còrr air 100 millean bliadhna.

Thar nam bliadhnaichean, tha adhartasan ann an raon Geòlas air leigeil le luchd-saidheans tuigse nas doimhne fhaighinn air Gondwana, ged a tha mòran ri lorg fhathast. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-rannsachaidh a’ moladh gur dòcha gur e “daoimeanan fìor dhomhainn” an iuchair airson a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan cruthachadh agus fad-beatha Gondwana.

Càite an robh Gondwana suidhichte?

Bha Gondwana suidhichte anns an Leth-chruinne a Deas, a 'gabhail a-steach Ameireaga a Deas an-diugh, Afraga, Rubha Arabach, fo-dhùthaich nan Innseachan, Antartaig, Madagascar, agus Australasia. Tha luchd-saidheans air a bhith den bheachd o chionn fhada gun tàinig an supercontinent seo gu bith eadar 800 millean agus 550 millean bliadhna air ais.

Chaidh an teirm “Gondwana” a chosnadh leis an neach-saidheans às an Ostair Eduard Suess agus thàinig e bho sgìre ann am meadhan na h-Innseachan leis an aon ainm. Ann an Sanskrit, tha e ag eadar-theangachadh gu “coille nan Gonds.” Chaidh Gondwana a thoirt a-mach à fianais de chreagan agus fosailean a chaidh a lorg ann an diofar phàirtean den t-saoghal, a 'sealltainn gun deach na sampallan sin a cheangal ri chèile aon uair agus nach deach an sgaradh le cuantan.

Dleastanas Super Deep Diamonds

A rèir teòiridhean gnàthach, chaidh Gondwana a chruthachadh mar thoradh air an tubaist de ghrunn mòr-thìrean aig deireadh na h-ùine Precambrian anmoch, ris an canar gu tric “saoghal caillte Gondwana.” B’ e aon de dhà supercontinents a bh’ ann, agus am fear eile Pangaea, a chaidh a chruthachadh anns an tràth Charbonach, o chionn timcheall air 335 millean bliadhna.

Ged a tha na dearbh phròiseasan geòlais air cùl cearcall nan supercontinents fhathast do-ruigsinneach, tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature leis an tiotal “Sublithospheric diamond Ages and the supercontinent cycle” a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air cruthachadh Gondwana. Bha an luchd-rannsachaidh an urra ri clàran criostalachaidh daoimeanan fo-lithospheric, a sheall gu robh na daoimeanan sin air an cruthachadh gu domhainn fo uachdar na Talmhainn agus nach robh iad ruigsinneach ach às deidh do Gondwana tòiseachadh air briseadh suas o chionn 120 millean bliadhna.

Tuigsinn an Supercontinent Cycle

Tron rannsachadh aca, fhuair an sgioba a-mach gu robh àite deatamach aig daoimeanan fìor dhomhainn ann a bhith a’ toirt taic do spionnadh agus fàs Gondwana. Chaidh na daoimeanan a rannsaich iad a thasgadh air uachdar na Talmhainn tro sprèadhadh bholcànach o chionn timcheall air 90 millean bliadhna ann am Brasil agus Guinea, Afraga an Iar. Chruthaich na daoimeanan sin eadar doimhneachdan 300 agus 700 cilemeatair fo uachdar na Talmhainn, a’ tabhann tuilleadh fianais gun robh Ameireaga a-Deas agus Afraga uaireigin mar phàirt de supercontinent Gondwana.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

C: Dè a th’ ann an Gondwana?

F: B’ e seann supercontinent a bh’ ann an Gondwana a bha ann o chionn ceudan de mhilleanan de bhliadhnaichean agus a’ toirt a-steach Afraga an latha an-diugh, Ameireaga a-Deas, an Ear Mheadhanach, na h-Innseachan agus Astràilia.

C: Ciamar a chaidh Gondwana a chruthachadh?

F: Chaidh Gondwana a chruthachadh tro bhith a’ briseadh suas supercontinent eadhon nas motha, agus nuair a chaidh a chruthachadh bha grunn mòr-thìrean a’ bualadh.

C: Dè a th’ ann an daoimeanan fìor dhomhainn?

F: Is e daoimeanan fìor dhomhainn daoimeanan a chaidh a chruthachadh domhainn fo uachdar na Talmhainn agus a tha a’ cumail fiosrachadh luachmhor mu phròiseasan geòlais agus eachdraidh supercontinents.

C: Dè a’ phàirt a bh’ aig daoimeanan fìor dhomhainn ann an cruthachadh Gondwana?

A: Bha daoimeanan fìor dhomhainn a’ toirt taic do spionnadh agus fàs Gondwana, agus thug an sgrùdadh aca seallaidhean air a’ chearcall supercontinent.

C: Càite an robh Gondwana suidhichte?

F: Bha Gondwana suidhichte anns an Leth-chruinne a Deas agus a 'gabhail a-steach Ameireaga a Deas, Afraga, an Ear Mheadhanach, na h-Innseachan, Astràilia, Antartaig, Madagascar, agus Australasia.

(Tobar: natureworldnews.com)