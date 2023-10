Bidh luchd-saidheans Stanford a’ co-chur cruth òir tearc le tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann an dealanach agus lùth

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Stanford air cruth tearc de òr, ris an canar Au2+, a cho-chur gu soirbheachail, air a dhèanamh seasmhach le halide perovskite. Tha comas aig an stuth gun samhail seo a chleachdadh anns na roinnean eileagtronaigeach agus lùtha, agus tha e ceangailte ris an rannsachadh a rinn Linus Pauling, a bhuannaich an Duais Nobel, na bu thràithe.

Tha òr na eileamaid nach eil gu nàdarrach a’ nochdadh anns an riochd seasmhach Au2+ aige. Ach, le bhith a’ cleachdadh halide perovskite, b’ urrainn do luchd-rannsachaidh Stanford an cruth òir seo nach robh furasta a chruthachadh agus a dhèanamh seasmhach. Faodar an perovskite Au2+ a cho-chur le bhith a’ cleachdadh grìtheidean sìmplidh agus aig teòthachd an t-seòmair, a’ dèanamh cinneasachadh luath agus furasta.

Tha an lorg seo cudromach leis gu bheil na dadaman òir anns an perovskite a’ nochdadh feartan coltach ris na dadaman copair ann an superconductors àrd-teodhachd. A bharrachd air an sin, tha buaidhean magnetach sònraichte aig dadaman trom le dealanan gun chàradh, leithid Au2 +, nach eil aig dadaman nas aotroime.

Tha cho tearc ‘s a tha Au2+ mar thoradh air buaidhean dàimheach, a bhios a’ tachairt nuair a bhios mìrean a ’tighinn faisg air astar an t-solais. Bidh na buaidhean sin ag adhbhrachadh gum bi na dealanan timcheall air dadaman òir a’ fàs trom agus ceangailte gu teann ris an niuclas. Mar thoradh air an sin, bidh òr gu nàdarrach a’ call aon no trì eleactronan, a’ cruthachadh Au1+ no Au3+, fa leth, agus às aonais cruthachadh Au2+.

Gus an perovskite Au2+-harboring a chruthachadh, mheasg an luchd-rannsachaidh cesium chloride agus Au3+-cloride ann an uisge, còmhla ri searbhag uisge-uisge agus vitimín C. Bidh vitimín C a’ toirt seachad dealan, ag atharrachadh Au3+ gu Au2+. Tha an stuth seo seasmhach ann an cruth cruaidh ach chan eil e ann am fuasgladh.

Chaidh tuilleadh dheuchainnean agus mion-sgrùdaidhean a dhèanamh, a’ gabhail a-steach speactroscopaidh agus eadar-dhealachadh X-ray, gus sgrùdadh a dhèanamh air gabhail a-steach solais agus structar criostail an perovskite. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu bheil an lorg seo a’ fosgladh slighean ùra airson stuthan le feartan inntinneach a leasachadh.

Chaidh an sgrùdadh seo fhoillseachadh ann an Nature Chemistry, agus bha an rannsachadh air a stiùireadh le Hemamala Karunadasa, àrd-ollamh co-cheangailte ri ceimigeachd aig Oilthigh Stanford, agus Kurt Lindquist, sgoilear iar-dhotaireil ann an ceimigeachd neo-organach aig Oilthigh Princeton.

