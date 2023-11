Mar a bhios an saoghal a’ dol an sàs le builean eagallach atharrachadh clìomaid, tha luchd-saidheans air dòigh ùr is litireil a lorg anns a bheil buaidh air an Talamh. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a’ nochdadh gu bheil giùlan tonnan cuain, gu sònraichte an fheadhainn a tha air an stiùireadh le stoirmean, air atharrachadh mar thoradh air atharrachaidhean a tha air adhbhrachadh le gnàth-shìde. Chan e a-mhàin gu bheil na tonnan sin a’ cur ri àrdachadh ìrean na mara ach tha cumhachd aca cuideachd bunaitean ar planaid a chrathadh.

Tha seismographs, ionnstramaidean a thathas a’ cleachdadh gu sònraichte airson sùil a chumail air crithean-talmhainn, air na h-atharrachaidhean sin a ghlacadh gun fhiosta. Fhad ‘s a tha iad air an dealbhadh gus tachartasan làidir a lorg, bidh iad cuideachd a’ togail air cùl-raon seasmhach air adhbhrachadh le tonnan mara air an stiùireadh le stoirm. Air aithneachadh mar microseisms cruinneil, tha na crithidhean seòlta sin a’ toirt sealladh luachmhor air slàinte ar cuantan agus an siostam gnàth-shìde san fharsaingeachd.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air a’ phrìomh chaochladh de na microseisms sin, a’ sgrùdadh eachdraidh nam buaireadh sin bho na 1980n. Nochd mion-sgrùdadh air dàta bho 52 làrach seismograph air feadh an t-saoghail gun do chlàraich 79% de na stèiseanan sin àrdachadh ann an lùth nan tonn agus leudachadh co-fhreagarrach air cùl-raon na Talmhainn. Tha lùth tonnan cuain air a bhith ag èirigh mean air mhean, le àrdachadh cuibheasach bliadhnail de 0.27% bho dheireadh an 20mh linn. Ach, bho 2000, tha an ìre seo air luathachadh gu 0.35% gach bliadhna, a’ comharrachadh gluasad draghail ann a bhith ag àrdachadh gnìomhachd nan tonn.

Tha na sgìrean far a bheil an àrdachadh as motha ann an lùth microseism suidhichte anns a’ Chuan a Deas faisg air rubha Antarctica, sgìre a tha ainmeil airson an aimsir stoirmeil. A bharrachd air an sin, chomharraich an sgrùdadh àrdachadh mòr ann an dian thonn agus cunnartan cladaich sa Chuan Siar. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ co-thaobhadh ri rannsachadh roimhe a tha a’ nochdadh mar a tha stoirmean ag èirigh san roinn seo.

Tha na h-atharrachaidhean sin ann an tonnan cuain nan cunnart mòr do choimhearsnachdan cladaich, a tha mar-thà ann an cunnart bho àrdachadh ann an ìrean na mara. Faodaidh an co-mheasgadh de dh’ àirdean tuinn àrdaichte, àrdachadh ann an ìre na mara, agus subhachas milleadh mòr a dhèanamh air bun-structar agus crìonadh nas luaithe air oirthirean. Tha e deatamach gun tèid ceumannan a ghabhail gus na buaidhean sin a lasachadh agus gus raointean so-leònte a dhìon.

A bharrachd air an sin, tha an dàta seismic a chruinnich seismographs a’ toirt sealladh dhuinn air na h-atharrachaidhean ràitheil de stoirmean geamhraidh làidir agus na ceanglaichean aca ri uinneanan gnàth-shìde leithid El Niño agus La Niña. Tha seo a’ sealltainn a’ cheangail toinnte eadar atharrachadh gnàth-shìde agus daineamaigs a’ chuain, a’ daingneachadh gu bheil buaidhean atharrachadh gnàth-shìde a’ leudachadh nas fhaide na ar n-àrainneachd; tha iad gu litireil a’ cumadh na Talmhainn fo ar casan.

FAQ:

C: Ciamar a tha tonnan cuain a’ toirt buaidh air atharrachadh gnàth-shìde?

F: Tha atharrachadh gnàth-shìde ag adhbhrachadh atharrachaidhean ann an giùlan tonnan cuain, gu sònraichte an fheadhainn a tha air an stiùireadh le stoirmean. Tha lùth nan tonn sin a’ dol am meud, a’ ciallachadh gu bheil àirde nan tonn nas àirde, a tha nan cunnart do choimhearsnachdan cladaich.

C: Dè a th’ ann am microseisms cruinne?

F: 'S e crithidhean beaga a th' ann am microseisms cruinne ann an rùsg na Talmhainn air adhbhrachadh le tonnan cuain air an stiùireadh le stoirm. Bidh seismographs a’ glacadh na crithidhean sin agus a’ toirt sealladh dhuinn air staid ar cuantan agus siostam na gnàth-shìde.

C: Dè na roinnean anns a bheil an àrdachadh as motha ann an lùth nan tonn?

F: Tha an Cuan a Deas faisg air rubha Antartaig agus an Atlantaig a Tuath air an àrdachadh as àirde fhaicinn ann an lùth microseism. Tha na sgìrean sin ainmeil airson an aimsir stoirmeil agus an dian stoirm a tha ag èirigh.

C: Ciamar a tha atharrachaidhean ann an tonnan cuain a’ toirt buaidh air coimhearsnachdan cladaich?

F: Tha àrdachadh ann an àirde nan tonn, còmhla ri àrdachadh ann an ìre na mara agus crìonadh, nan cunnart mòr do choimhearsnachdan cladaich. Faodaidh an cothlamadh seo leantainn gu milleadh bun-structair, bleith nas luaithe, agus barrachd chunnartan cladaich.