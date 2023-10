Faodaidh blàthachadh na cruinne àrdachadh ann an iomadachadh creachadair sgeir corail

Chan e a-mhàin gu bheil blàthachadh na cruinne a’ cur ri sèididh corail ach tha comas aige cuideachd àireamh nan crosgagan crùin-dhonn a mheudachadh, a tha aithnichte mar chreachadairean sgeirean corail. Tha na crosgagan seo, nan ìre inbheach, nan creachadairean fìrinneach a bhios ag ithe sgeirean corail. Ach, mar òigridh, bidh iad nan luibhearan-mara agus a’ feitheamh ri corail beò fhaighinn air ais mus tig iad gu bhith nan creachadairean corail.

Rinn luchd-saidheans bho Oilthigh Sydney deuchainnean gus deuchainn a dhèanamh air strì an aghaidh crosgagan crùin òganach ri cuideam teas. Bha na deuchainnean ag amas air atharrais a dhèanamh air suidheachadh tonnan teas mara a tha a’ leantainn gu sèididh corail agus bàsmhorachd. Bha an crosgagan fosgailte do shuidheachaidhean teas teas le teodhachd eadar 28 ° C gu 30 ° C, agus sheall iad fulangas mòran nas motha ri suidheachaidhean teas teas an coimeas ri corail.

Lorg an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Global Change Biology, gu robh crosgagan crùn droigheann òg comasach air seasamh ri teòthachd àrd airson suas ri 20 latha. Tha an strì seo faisg air trì tursan nas motha na an dian teas a dh’ adhbhraicheas sèididh corail. Tha na co-dhùnaidhean a’ nochdadh gum faodadh uisge blàthachaidh buannachd dha-rìribh dha na rionnagan sin. Tha pailteas àrainn sprùilleach corail mar thoradh air sèididh corail agus bàsmhorachd a’ leigeil leis na h-àireamhan aca àrdachadh thar ùine.

Tha blàthachadh a’ chuain na chunnart dìreach do bhith beò corail, le diofar ghnèithean corail a’ dol à bith ann an roinnean mar a’ Mhuir Mheadhan-thìreach agus an Great Barrier Reef ann an Astràilia a’ fulang sèididh trom. A rèir aithisg le riaghaltas Astràilia, chaidh 91% de chorailean an Great Barrier Reef a mhilleadh le sèididh às deidh teas-teas samhraidh fada.

Ann an co-dhùnadh, tha blàthachadh na cruinne na chunnart mòr do sgeirean corail chan ann a-mhàin tro bhith a’ sèididh ach cuideachd le bhith a’ brosnachadh iomadachadh crosgagan crùn-dhorn. Tha tuigse air buaidh atharrachadh gnàth-shìde air eag-shiostaman mara deatamach airson oidhirpean glèidhteachais.

stòran:

- Oilthigh Sydney

- Iris Bith-eòlas Atharrachadh Cruinneil