Lorg Ùr: Crater bholcànach a’ nochdadh Aghaidh Taibhse Nàdair

Ann an ìomhaigh ùr iongantach a chaidh a ghlacadh le speuradair air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, tha aodann tarraingeach a’ nochdadh bho dhoimhneachd Trou au Natron, sgàineadh bholcànach a tha suidhichte ann am fàsach an Sahara. Tha an cruthachadh eerie seo suidhichte taobh a-staigh Beanntan Tibesti, sreath de thogalaichean bholcànach a tha a’ cur ri dìomhaireachd na cruth-tìre eileanach seo.

Tha an sgàineadh air a lìonadh le natron, measgachadh sònraichte de sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate (soda bèicearachd), agus comharran sodium chloride (salann) agus sodium sulfate. Is e am measgachadh natron seo, a bha air a chleachdadh gu h-eachdraidheil le seann Èiphitich airson adhbharan spìosrachaidh, a tha a’ toirt ainm sònraichte dha Trou au Natron.

Is e an rud a tha a’ fàgail Trou au Natron gu math tarraingeach an cumadh-tìre iongantach aige. Bidh ballachan sgàineadh àrd a’ cuairteachadh farsaingeachd mhòr de shalainn rèidh, a’ cruthachadh sealladh làidir agus drùidhteach. Bidh faileas air a thilgeil ri oir caldera, còmhla ri cònaichean luaith coltach ri sùilean agus sròn, a’ cur ri mealladh aodann a’ coimhead a-mach bhon taobh a-staigh den t-sloc.

Tha na cònaichean cinder seo gu ìre mhath òg, air an cruthachadh anns na millean bliadhna a dh’ fhalbh, agus is dòcha cho fada ri o chionn beagan mhìltean bhliadhnaichean. Tha an raon geal timcheall air “beul” an aodainn na sgudal mèinnearach air a dhèanamh suas de natron. Bidh an sgudal seo a’ tighinn gu bith mar a bhios uisge fuarain teth a’ cruinneachadh air an uachdar agus a’ falmhachadh às deidh sin, a’ leigeil le smùid làn mèinnearach èirigh anns an roinn seo a tha gnìomhach gu geo-riaghailteach.

Tha an ìomhaigh iongantach seo chan ann a-mhàin a’ taisbeanadh bòidhchead cruthan nàdarra na Talmhainn ach tha e cuideachd a’ toirt cothrom airson meòrachadh. Tha e a’ cur nar cuimhne na h-iongantasan toinnte agus gu tric dìomhair a tha dìreach fo ar casan.

FAQ:

Q: Dè a th’ ann an Trou au Natron?

A: Tha Trou au Natron na sgàineadh bholcànach a tha suidhichte ann am fàsach an Sahara taobh a-staigh Beanntan Tibesti ann an Chad.

C: Dè th' ann an natron?

A: Tha Natron na mheasgachadh de sodium carbonate decahydrate, sodium bicarbonate, sodium chloride, agus sodium sulfate.

C: Ciamar a tha Trou au Natron gun samhail?

F: Tha Trou au Natron sònraichte air sgàth a chruth-tìre iongantach, le ballachan sgàineadh cas agus flat salainn, agus mealladh aghaidh taibhse air a chruthachadh le faileasan agus cònaichean luaith.

C: Dè cho cudromach sa tha natron ann an eachdraidh?

F: Bha Natron gu h-eachdraidheil air a chleachdadh leis na seann Èiphitich airson adhbharan spìosrachaidh. Bha pàirt chudromach aige ann a bhith a’ gleidheadh ​​bodhaigean.

C: Cuin a chaidh ìomhaigh Trou au Natron a ghlacadh?

A: Chaidh an dealbh de Trou au Natron a thogail le speuradair air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta air 12 Gearran, 2023.