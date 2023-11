Seallaidhean ùra air an cruthachadh “Cosmic Hand” air fhoillseachadh le teileasgopan X-ray aig NASA

O chionn ghoirid thug teileasgopan X-ray NASA sealladh farsaing do luchd-rannsachaidh air an iongantas enigmatic ris an canar an “làmh cosmic”. Suidhichte mu 16,000 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh, chaidh an cruthachadh speurach seo fhaicinn airson 17 latha nach fhacas a-riamh, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air an nì nèamhaidh seo.

Chan e lorg o chionn ghoirid a th’ anns an làmh chosmach; ge-tà, tha an ùine sgrùdaidh leudaichte seo air leigeil le luchd-saidheans seallaidhean ùra fhaighinn air a thùs agus a sgrìobhadh. Tha an cruthachadh gu dearbh na fhuigheall de spreadhadh supernova ris an canar MSH 15-52, a thachair timcheall air 1,700 bliadhna air ais. Tha seo ga fhàgail mar aon de na supernovae as òige anns an galaxy Milky Way againn.

Mhìnich sgioba de luchd-rannsachaidh, air a stiùireadh le Oilthigh Stanford, gun tug na tha air fhàgail den supernova rionnag ultra-dùmhail, magnetach ris an canar pulsar. Chruthaich an spreadhadh cuideachd am pàtran neònach a tha coltach ri làmh, leis a’ phulsar suidhichte aig a ’bhonn, a’ sgaoileadh jet radiant X-ray, agus a ’sìneadh a dh’ ionnsaigh “dùirn làmh cosmach”.

O chionn ghoirid, tha Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) aig NASA air fiosrachadh nas mionaidiche a thoirt seachad mu na tha air fhàgail de speuran làimhe. Le bhith a’ dèanamh anailis air polarachadh X-ray, air a bheil buaidh aig na raointean magnetach san roinn, tha luchd-rannsachaidh air a bhith comasach air an raon magnetach a mhapadh anns an nebula coltach ri làmh.

Sheall dàta IXPE roinnean de polarachadh fìor àrd, a’ nochdadh gu robh raon magnetach dìreach agus èideadh ann. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh nach eil mòran buaireadh ann an roinnean nebula gaoithe pulsar, a’ leantainn gu gineadh gràineanan àrd-lùth.

Is e aon de na taobhan inntinneach a chaidh a lorg leis an sgrùdadh gluasad an X-ray jet bho sgìre bhuaireasach faisg air a’ phulsar gu raon magnetach nas èideadh faisg air caol-dùirn agus corragan na làimhe cosmach. Tha seo a’ sealltainn gu bheil na mìrean a’ faighinn momentum mar a thèid iad air adhart bhon bhonn gu bàrr nan corragan.

Le bhith a’ tuigsinn eachdraidh beatha mìrean lùthmhor timcheall air pulsars, mar a tha air a shoilleireachadh le cruthachadh làmhan cosmach, a’ toirt sealladh deatamach air mar as urrainn dha na nithean celestial sin a bhith nan luathaichean gràin. Tha na lorgan ùra sin nan ullachadh airson tuilleadh sgrùdaidh agus dh’ fhaodadh dìomhaireachdan eile fhuasgladh anns an raon fharsaing de dh’ àite.

CÀBHA

Dè a th 'ann an cruthachadh làmh cosmaigeach?

Tha an cruthachadh làmh cosmaigeach na phàtran speactra a tha suidhichte mu 16,000 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh. Tha e na fhuigheall de spreadhadh supernova ris an canar MSH 15-52.

Dè an aois a tha cruthachadh làmh cosmaigeach?

Thachair an spreadhadh supernova, a chruthaich an làmh chosmach, o chionn timcheall air 1,700 bliadhna, ga fhàgail mar aon de na supernovae as òige anns an galaxy Slighe a’ Bhainne againn.

Dè a th' ann am pulsar?

Is e rionnag ultra-dùmhail, magnetach a th’ ann am pulsar a chaidh a chruthachadh mar thoradh air spreadhadh supernova. Bidh e a’ sgaoileadh sailean de rèididheachd, a’ toirt a-steach X-ghathan.

Dè a lorg luchd-rannsachaidh mun raon magnetach anns an làmh chosmach?

Le bhith a’ dèanamh anailis air polarachadh X-ray, lorg an luchd-rannsachaidh gu bheil an raon magnetach anns an làmh chosmach gu math dìreach agus èideadh ann an roinnean sònraichte, a’ nochdadh glè bheag de bhuaireadh ann an roinnean nebula gaoithe pulsar.

Dè tha eadar-ghluasad an X-ray jet bhon pulsar gu caol-dùirn agus corragan na làimhe cosmach a’ nochdadh?

Tha an eadar-ghluasad a’ nochdadh gu bheil na gràineanan àrd-lùth a’ faighinn spionnadh nuair a ghluaiseas iad air falbh bhon àite bhuaireasach faisg air a’ chuisle agus a dh’ionnsaigh roinnean le raon magnaiteach nas èideadh, leithid an dùirn is corragan.