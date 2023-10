Dàmhair Skywatching: Tachartasan Celestial ri amharc

Tha an Dàmhair na mhìos inntinneach dha daoine a tha dèidheil air speuradairean, leis gu bheil e a’ tabhann grunn fheartan celestial ri fhaicinn. Bho phlanaidean a 'bualadh air suidheachadh anns na speuran gu "fàinne teine" eclipse na grèine, tha rudeigin ann airson a h-uile duine a mhealtainn.

Air 10 Dàmhair, bidh cothrom aig skywatchers Venus fhaicinn san ear ro èirigh na grèine. Còmhla ri gealach corran caol, bidh cridhe soilleir Leo an leòmhann agus an rionnag bluish-white Regulus còmhla ri Venus, a’ cruthachadh taisbeanadh celestial àlainn.

Is e aon de na tachartasan ris an robh dùil san Dàmhair eclipse na grèine “ring of fire”, a thèid a chumail air 14 Dàmhair. Meagsago, Meadhan Ameireagaidh, agus Ameireaga a Deas. Ach, bidh eadhon an fheadhainn taobh a-muigh slighe an annularity fhathast comasach air pàirt de eclipse fhaicinn.

Tha e cudromach a bhith mothachail gu bheil feum air dìon sùla sònraichte, leithid glainneachan eclipse no sìoltachan grèine sònraichte, a bhith ag amharc air solar eclipse. Faodaidh Skywatchers cuideachd dòighean seallaidh neo-dhìreach a chleachdadh mar proiseactair pinhole gus an eclipse fhaicinn gu sàbhailte. Bidh an ath eclipse grèine iomlan a’ tachairt air 8 Giblean, 2024, agus sguabaidh e air feadh nan Stàitean Aonaichte.

Air 23 Dàmhair, bidh a 'ghealach, timcheall air 70% air a shoilleireachadh, a' crochadh dìreach fon phlanaid fhàinneach Saturn ann an speur na h-oidhche. Le bhith a’ coimhead gu deas uair no dhà às deidh dol fodha na grèine, chì luchd-amhairc a’ cho-thaobhadh iongantach celestial seo. An ath fheasgar, chithear a’ Ghealach a’ crochadh dìreach an ear air Saturn, a’ toirt cothrom eile iongnadh a dhèanamh air a’ chàraid nèamhaidh seo.

Gus crìoch a chuir air a ’mhìos air nota àrd, air 28 Dàmhair, thig a’ ghealach làn agus Jupiter faisg gu leòr gus sealladh drùidhteach a chruthachadh anns na speuran. Bheir an dà rud soilleir seo taisbeanadh lèirsinneach iongantach dha luchd-coimhead speur.

Tha an Dàmhair dha-rìribh na mhìos làn de bhiadhan celestial dha daoine a tha dèidheil air speuradairean. Ge bith co-dhiù a tha e a 'coimhead air an "ring of fire" eclipse no a' cur iongnadh air co-thaobhadh celestial planaidean agus a 'ghealach, tha iomadh iongantas ri rannsachadh ann an speur na h-oidhche.

Mìneachaidhean:

- Feallsanachd celestial: Tachartasan no tachartasan a tha a’ tachairt anns na speuran, leithid eclipses, co-thaobhadh, agus suidheachadh planaid.

- Solar eclipse annular: Seòrsa de eclipse grèine far nach eil a’ Ghealach gu tur a’ còmhdach na grèine, a’ fàgail fàinne de sholas na grèine ri fhaicinn timcheall oirean na gealaich.

- Modh seallaidh neo-dhìreach: Dòigh shàbhailte airson sùil a thoirt air solar eclipse no nithean soilleir celestial eile gun a bhith a’ coimhead gu dìreach air a ’ghrèin, leithid a bhith a’ cleachdadh proiseactair pinhole.

stòran:

- NASA JPL (Twitter)