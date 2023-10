Bidh seusan spùtach a’ toirt taisbeanadh cosmaigeach: Blood Moon Partial Lunar Eclipse

Anns an Dàmhair seo, ullaich airson sealladh celestial fhaicinn fhad ‘s a tha a’ ghrian, a ’ghealach, agus an Talamh a’ co-thaobhadh gu foirfe, a ’toirt dhuinn eclipse gealaich pàirteach de Blood Moon. Anns an iongantas neònach seo, bidh e coltach gu bheil an Talamh a’ toirt bìdeadh cosmach a-mach às a’ Ghealach, a’ cuimhneachadh vampire a’ cuirm air a chreach.

Bidh eclipses gealaich a’ tachairt nuair a bhios orbits na Talmhainn agus na gealaich a’ sioncronadh, a’ suidheachadh na Talmhainn gu dìreach eadar a’ Ghrian agus a’ Ghealach. Mar thoradh air an sin, tha solas na grèine air a bhacadh leis an Talamh, a 'tilgeil a sgàil thairis air uachdar na gealaich. Eu-coltach ri eclipse gealaich iomlan far a bheil dubhar na Talmhainn gu tur a’ còmhdach a’ Ghealach Làn, chan eil pàirt de eclipse gealaich a’ còmhdach na gealaich ach gu ìre, a’ cruthachadh mealladh de “bite” air an t-saideal againn.

Thèid an taisbeanadh eireachdail de eclipse gealaich pàirteach Blood Moon a chumail air 28-29 Dàmhair, a’ tarraing luchd-amhairc tarraingeach air feadh na Roinn Eòrpa, Ameireagadh a Tuath, Ameireaga a-Deas, Astràilia, Afraga, Àisia, a’ Chuan Shèimh, agus roinnean taghte den Artaig agus Antartaig. Gus faighinn a-mach dè na h-amannan seallaidh sònraichte anns an àite agad, thoir sùil air mapa eclipse eadar-ghnìomhach TimeandDate no coimhead air an t-sruth bheò aca.

Rè an eclipse pàirt, thèid a 'ghealach tro sgàil cha mhòr na Talmhainn, ris an canar eclipse penumbral. Bidh an ìre seo ri fhaicinn airson timcheall air uair a thìde air gach taobh den eclipse pàirt. Tha dùil gum mair an eclipse gu lèir, a’ toirt a-steach gach ìre, timcheall air 4 uairean agus 25 mionaidean, ged nach mair na h-amannan as tarraingiche ach airson timcheall air 1 uair agus 17 mionaidean. Bidh timcheall air 6 sa cheud de uachdar na gealaich air a bhogadh ann an sgàil na Talmhainn aig an àm seo.

Gu inntinneach, mar as trice bidh eclipses a 'tachairt ann an càraidean. Às deidh an eclipse grèine annular o chionn ghoirid no “ring of fire” eclipse a chaidh fhaicinn ann an Ameireagadh a Tuath agus a Deas air 14 Dàmhair, tha na tachartasan cosmach a tha ri thighinn a’ toirt a-steach eclipse gealaich penumbral air 24-25 Màrt 2024, agus eclipse grèine iomlan air 8 Giblean, 2024 .

A-nis, leig dhuinn bruidhinn ris a’ mhion-chunntas “Blood Moon”. Ged nach toir eclipse an deireadh-sheachdain seo fìor Ghealach Fuil, tha an t-ainm a’ cur beagan dràma ris an tachartas. Mar as trice bidh gealaichean fala a’ toirt iomradh air coltas dearg na gealaich aig àm eclipse gealaich iomlan, air adhbhrachadh le solas na grèine a’ sgapadh tro àile na Talmhainn. Ach, bidh cultaran eadar-dhealaichte gu tric a’ comharrachadh Gealach Làn an Dàmhair le diofar ainmean, leithid Gealach an t-Sealgair no Gealach na Fola.

FAQ:

C: Dè a th’ ann am pàirt gealaich eclipse?

F: Ann am pàirt gealaich eclipse, chan eil ach pàirt den ghealach còmhdaichte le sgàil na Talmhainn, a’ cruthachadh mealladh “bite” a-mach às a’ Ghealach.

C: Càite am bi an eclipse gealaich pàirteach Blood Moon ri fhaicinn?

A: Bidh an eclipse ri fhaicinn bhon Roinn Eòrpa, Ameireagadh a Tuath, pàirtean de dh’ Aimeireaga a Deas, Astràilia, Afraga, Àisia, a’ Chuan Shèimh, agus roinnean taghte den Artaig agus Antartaig.

C: Dè cho fada ‘s a mhaireas an eclipse?

F: Mairidh an eclipse gu lèir, a’ gabhail a-steach a h-uile ìre, timcheall air 4 uairean agus 25 mionaidean. Ach, mairidh na h-amannan as tarraingiche airson timcheall air 1 uair agus 17 mionaidean.

C: Am bi a’ ghealach a’ nochdadh dearg tron ​​eclipse seo?

F: Chan e, cha nochd a' ghealach dearg tron ​​eclipse gealaich seo. Tha “Gealach Fuil” a’ toirt iomradh gu sònraichte air an dath dearg a chaidh fhaicinn ann an eclipse gealaich iomlan.