A’ dèanamh atharrais air imrich radionuclide fad-ùine ann an creagan briste a’ cleachdadh modaladh ceiteignigeach centrifuge

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Zhejiang air dòigh ùr a leasachadh gus atharrais a dhèanamh air giùlan radionuclides no truaillearan tro chlach-ghràin briste air sgèile bheag a’ cleachdadh modaladh centrifuge geo-teicnigeach. Tha seo gu sònraichte cudromach airson tuigse fhaighinn air na cùisean còmhdhail fad-ùine ann an lannan mòra spàsail agus ùineail. Tha faighinn cuidhteas geòlais domhainn na dhòigh air gabhail ris gu farsaing airson a bhith a’ riaghladh sgudal rèidio-beò, ach tha cunnart ann gun tèid aoidion no atharrachaidhean san àrainneachd geòlais, a dh’ fhaodadh leantainn gu imrich radionuclides a-steach don biosphere.

Cha robh dòighean sgrùdaidh làraich traidiseanta gu leòr gus dèiligeadh ris na cùisean còmhdhail fad-ùine sin. Ach, tha an luchd-rannsachaidh air comasan teicneòlas clò-bhualaidh 3D a chleachdadh gus dealbhadh structarail sònraichte a chruthachadh airson sampallan creige briste le permeability a ghabhas atharrachadh. Le bhith a’ cur seo còmhla ri inneal smachd seulaichte, b’ urrainn dhaibh an dà chuid deuchainnean àbhaisteach-gravity agus hyper-gravity a dhèanamh gus coileanadh bacaidh chreagan briste le permeability ìosal a mheasadh.

Chaidh an deuchainn hyper-gravity a chleachdadh an toiseach gus atharrais air còmhdhail truaillidh ann an ùirean, ach cha robh fios fhathast dè a’ bhuaidh a bh’ aige air creag briste. Chleachd an luchd-rannsachaidh am modal lìonra briste clò-bhuailte 3D agus an deuchainn hyper-gravity gus a’ bheàrn eòlais seo a lìonadh. Sheall na co-dhùnaidhean gum b’ urrainn don dòigh-obrach seo measadh soirbheachail a dhèanamh air coileanadh bacaidh fad-ùine creag briste le comas ìosal.

Tha buaidh mhòr aig an adhartas seo air raon faighinn cuidhteas geòlais domhainn. Tha an luchd-rannsachaidh an dòchas gum brosnaich na co-dhùnaidhean aca tuilleadh sgrùdaidh air comasachd dheuchainnean hyper-gravity agus lìonraidhean brisidh clò-bhuailte 3D ann a bhith a’ measadh comasachd fad-ùine dòighean cuidhteas. Tha an rannsachadh seo a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdadh a dhèanamh air giùlan radionuclides no truaillearan ann an creag briste agus a’ leasachadh sàbhailteachd faighinn cuidhteas geòlais domhainn air sgudal niùclasach.

Stòr: Wenjie Xu et al, “Deuchainn hyper-gravity de chòmhdhail solute ann an roc briste agus dòigh measaidh airson coileanadh bacaidh fad-ùine,” Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042