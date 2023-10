Bidh luchd-saidheans a’ dèanamh anailis air cuairteachadh DNA Neanderthal ann an daoine an latha an-diugh

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Geneva (UNIGE) air sgrùdadh a dhèanamh a’ dèanamh anailis air cuairteachadh DNA Neanderthal ann an genomes dhaoine an latha an-diugh thairis air na 40,000 bliadhna a dh’ fhalbh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Science Advances, a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh chumanta Neanderthals agus daoine an latha an-diugh.

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gun do thòisich daoine an latha an-diugh, a thàinig à Afraga, a’ gabhail àite nan Neanderthals air taobh an iar Eurasia o chionn 40,000 bliadhna. Thachair an t-àite seo mean air mhean thar grunn mhìltean bhliadhnaichean, a’ leantainn gu amalachadh DNA Neanderthal a-steach do genomes dhaoine an latha an-diugh.

Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh air làthaireachd caiseadan inntrigidh Neanderthal às deidh leudachadh daonna le bhith a’ dèanamh anailis air paleogenomes Eurasianach. Fhuair iad a-mach gun do dh'adhbhraich leudachadh taobh a-muigh Afraga gu caiseadan spàsail de shinnsearachd Neanderthal a mhair fad na h-ùine. Bha àite cudromach aig leudachadh thuathanaich Nuadh-chreagach tràth ann a bhith a’ lughdachadh ionnsaigh Neanderthal ann an àireamhan Eòrpach an taca ri àireamhan Àisianach.

Tha seicheamh genome agus mion-sgrùdadh coimeasach air faighinn a-mach gun robh Neanderthals agus daoine an latha an-diugh a’ briodadh, a’ ciallachadh gu bheil timcheall air dà sa cheud de DNA Neanderthal ann an Eurasianaich an latha an-diugh. Tha an àireamh sa cheud seo ag atharrachadh beagan eadar roinnean de Eurasia, le àireamhan Àisianach le cuibhreann beagan nas àirde de DNA Neanderthal na àireamhan Eòrpach.

Is e aon bheachd-bharail airson an eadar-dhealachadh seo a mhìneachadh gum faodadh buaidh eadar-dhealaichte a bhith aig taghadh nàdarra air ginean Neanderthal ann an diofar àireamhan. Ach, tha luchd-rannsachaidh UNIGE a’ moladh beachd-bharail eile stèidhichte air sruthan imrich. A rèir am beachd-bharail, mar as fhaide a ghluaiseas air falbh à Afraga, is ann as àirde a bhios a’ chuibhreann de DNA Neanderthal, leis gu robh Neanderthals suidhichte sa mhòr-chuid san Roinn Eòrpa.

Gus am beachd seo a dhearbhadh, chleachd an luchd-rannsachaidh stòr-dàta de chòrr air 4,000 genomes bho dhaoine fa leth a bha a’ fuireach ann an Eurasia thairis air na 40 mìle bliadhna a dh’ fhalbh. Nochd na mion-sgrùdaidhean staitistigeil gu robh cuibhreann beagan nas àirde de DNA Neanderthal aig sealgairean-cruinneachaidh Paleolithic san Roinn Eòrpa na an fheadhainn ann an Àisia. Ach, rè a’ ghluasaid chun Linn Nuadh-chreagach, chaidh a’ chuibhreann de DNA Neanderthal ann an àireamhan Eòrpach sìos. Bha an crìonadh seo aig an aon àm ri teachd a’ chiad thuathanaich à Anatolia, aig an robh cuibhreann nas ìsle de DNA Neanderthal. Rinn eadar-ghintinn eadar na tuathanaich sin agus na h-àireamhan Eòrpach tuilleadh lagachadh air DNA Neanderthal.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh cleachdadh seann genomes agus dàta arc-eòlais gus eachdraidh gnèithean tar-chinealach a lorg. Tha e cuideachd a’ toirt seachad iomradh airson sgrùdaidhean san àm ri teachd gus pròifilean ginteil a lorg a bhios a’ gluasad bhon chuibheasachd agus a dh’ fhaodadh buaidhean buannachdail no ana-cothromach a bhith aca.

