Tha sgrùdadh ùr-nodha a’ nochdadh bun-stèidh ginteil air atharrachadh ann an crìochan Darwin

Tha rannsachadh ùr-nodha o chionn ghoirid air a dhèanamh le sgioba eadar-nàiseanta de luchd-acadaimigeach air solas a thoirt air bunaitean ginteil atharrachadh ann an criosan Darwin, aon de na gnèithean as suaicheanta a chaidh a sgrùdadh ann an raon bith-eòlas mean-fhàs. Chleachd an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science, aon de na stòran-dàta genomic as motha a chaidh a chruthachadh a-riamh airson beathaichean a bha a’ fuireach san àrainn nàdarra aca, anns an robh faisg air 4,000 criomag Darwin.

Thathas air a bhith a’ sgrùdadh pìosan Darwin o chionn fhada, a chaidh a dhèanamh ainmeil le beachdan Theàrlaich Darwin air na h-Eileanan Galápagos, gus dòighean mean-fhàs a thuigsinn. Tha a’ bhuidheann eòin bheaga seo air a thighinn air adhart bho aon ghnè shinnsireil gu 18 gnèithean eadar-dhealaichte thairis air millean bliadhna, gan dèanamh nan cuspair inntinneach airson rannsachadh.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air sgeirean Daphne Major, eilean beag anns na Galápagos, far a bheil an luchd-rannsachaidh Peter agus Rosemary Grant bho Oilthigh Princeton air a bhith a’ cumail sùil gheur air an t-sluagh agus a’ sgrùdadh an t-sluaigh bho na 1970n. Tha an obair aca air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air pròiseas mean-fhàs agus speisealachd.

Nochd mion-sgrùdadh genomic air na sgeinean air Daphne Major gu bheil cuid de loci ginteil an urra ri atharrachadh mòr ann am meud gob, feart ceangailte gu dlùth ris a’ chomas aca a bhith beò agus gabhail ri atharrachaidhean san àrainneachd aca. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don tuigse ghnàthach gu bheil mòran caochlaidhean ginteil an urra ri dìreach atharrachaidhean beaga ann an comharran, mar a chithear ann an gintinneachd daonna.

Sheall an sgrùdadh cuideachd gun robh an lùghdachadh ann am meud gob am measg Meadhan-talmhainn mar thoradh air gluasad ginteil bho ghnè eile, an Small Ground-Finch, tro cho-fhilleadh. A bharrachd air an sin, bha pàirt aig amannan tart ann a bhith a’ fàbharachadh dhaoine le gob nas lugha.

Chruinnich an luchd-rannsachaidh sampallan fala bho na criosan tron ​​​​sgrùdadh, a’ comasachadh mion-sgrùdadh ginteil aon uair ‘s gum biodh an teicneòlas ri fhaighinn. Thug an dòigh-obrach fad-ùine seo cothrom dhaibh sùil a chumail air eòin fa-leth, na h-ìrean mairsinn aca, pàtrain suirghe, agus clann.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mar a bhios gnèithean ag atharrachadh gu àrainneachdan caochlaideach tro mheasgachadh de dh’ atharrachaidhean ginteil le buaidhean phenotypic cudromach. Mar a tha àrainneachd na cruinne a’ leantainn air adhart ag atharrachadh, tha sgeirean Darwin a’ tabhann uinneag gun samhail airson tuigse fhaighinn air an eadar-chluiche toinnte eadar bun-reachd ginteil, àrainneachd, agus àm ri teachd àireamhan fiadhaich.

(Tobar: ANI)