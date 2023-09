Dòigh ùr a’ ceadachadh atharrachadh aig an aon àm air gine ann am beathaichean

Tha luchd-rannsachaidh bho ETH Zurich air dòigh a leasachadh a leigeas le iomadh atharrachadh gine ann an ceallan aon bheathach a’ cleachdadh siosar gine CRISPR-Cas. Tha na ceallan ann am buill-bodhaig fa leth air an atharrachadh gu ginteil ann an dòigh coltach ri breac-dhualadh, le dìreach aon ghine aig gach cealla air atharrachadh. Leigidh an dòigh seo le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air buaidh diofar atharrachaidhean gine ann an aon deuchainn.

Chuir an luchd-rannsachaidh an dòigh-obrach seo an sàs gu soirbheachail ann an luchagan inbheach, a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh a dhèanamh ann am beathaichean beò. Chleachd iad am bhìoras co-cheangailte ri adeno (AAV) gus stiùireadh a lìbhrigeadh gu ceallan luchainn airson sgrios gine. Le bhith a’ toirt buaidh air luchagan le measgachadh de bhìorasan a’ giùlan diofar stiùiridhean, bha e comasach dhaibh diofar ghinean a chuir dheth ann an ceallan an eanchainn.

A’ cleachdadh an dòigh seo, fhuair an luchd-rannsachaidh seallaidhean ùra air eas-òrdugh ginteil tearc ann an daoine ris an canar 22q11.2 deletion syndrome. Chuir iad fòcas air ginean 29 anns an roinn chromosomal co-cheangailte ris a’ ghalair agus lorg iad gu bheil pàirt chudromach aig trì de na ginean sin ann an dìth-inntinn cealla eanchainn. Nochd an sgrùdadh cuideachd pàtrain anns na ceallan lucha a tha coltach ri sgitsophrenia agus eas-òrdughan speactram autism. Dh’ fhaodadh am fiosrachadh ùr seo leantainn gu leasachadh dhrogaichean a nì dìoladh airson gnìomhachd gine neo-àbhaisteach.

Tha tagraidhean aig an dòigh nas fhaide na bhith a’ sgrùdadh an eas-òrdugh ginteil sònraichte seo. Faodar a chleachdadh airson sgrùdadh a dhèanamh air eas-òrdughan ginteil agus galairean le grunn ghinean an sàs. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil an àireamh de ghinean atharraichte àrdachadh bhon 29 gnàthach gu grunn cheudan gach deuchainn. Tha iad air tagradh a dhèanamh airson peutant air an teicneòlas agus tha iad a’ stèidheachadh toradh eile gus an dòigh seo a leasachadh agus a chleachdadh.

