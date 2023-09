Bidh bacteria a tha air an innleachadh gu ginteil ag atharrachadh sgudal plastaig gu ceimigean luachmhor

Tha buidheann de luchd-saidheans air bacteria innleadaichte gu ginteil a leasachadh a tha comasach air sgudal plastaig a thionndadh gu ceimigean luachmhor, a rèir sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications. Tha truailleadh plastaig na èiginn chruinneil a tha a’ sìor fhàs agus a bheir droch bhuaidh air an àrainneachd, fiadh-bheatha agus slàinte dhaoine. Is e aon fhuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ag ath-chuairteachadh plastaig gu toraidhean feumail a’ cleachdadh meanbh-fhàs-bheairtean innleadaireachd, ach tha an dòigh-obrach seo air a bhith iom-fhillte agus dùbhlanach.

Anns an sgrùdadh seo, dhealbhaich luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Ting Lu agus Seumas Collins dà sheòrsa de Pseudomonas putida a chaidh atharrachadh gu ginteil, bacterium talmhainn, gus polyethylene terephthalate (PET) àrdachadh, aon de na seòrsaichean plastaig as cumanta. Chaidh gach strain a dhealbhadh gus aon den dà fho-thoradh a tha a’ nochdadh nuair a bhios plastaig a’ briseadh sìos gu ceimigeach a bhriseadh sìos: searbhag terephthalic agus ethylene glycol.

Le bhith a’ cothlamadh an dà sheòrsa seo ann an co-bhanntachd, lorg an luchd-rannsachaidh gun robh e comasach dhaibh èifeachdas nas àirde a choileanadh an taca ri bhith a’ cleachdadh aon strain a bha a’ giullachd an dà fho-thoradh. Bha e comasach dha na bacteria cuideachd am plastaig ath-chuairteachadh le bhith ga thionndadh gu bhith na polymer bith-mhillidh ris an canar PHA agus muconate, a dh'fhaodar a chleachdadh gus polyurethane agus searbhag adipic a dhèanamh. Tha polyurethane air a chleachdadh gu cumanta ann an adhesives, còmhdach, agus insulation, fhad ‘s a thathas a’ cleachdadh searbhag adipic airson nylon a dhèanamh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ moladh gum faodadh coimhearsnachdan microbial innleadaireachd a bhith nan dòigh-obrach gealltanach is èifeachdach airson polymers àrdachadh agus seasmhachd àrainneachd a bhrosnachadh. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodadh am bun-bheachd agus na ro-innleachdan a chaidh a chleachdadh san sgrùdadh seo a bhith buntainneach cuideachd airson làimhseachadh seòrsaichean eile de phlastaig.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ sealltainn a’ chomas a th’ ann airson bacteria a tha air an innleachadh gu ginteil gus dèiligeadh ri duilgheadas truailleadh plastaig agus gus sgudal a thionndadh gu ceimigean agus toraidhean luachmhor. Le bhith a’ cleachdadh cumhachd bith-eòlas synthetigeach, is dòcha gum bi sinn aon cheum nas fhaisge air fuasglaidhean ùr-ghnàthach a lorg airson èiginn plastaig na cruinne.

Source:

Luaidh:

