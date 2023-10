A 'comharrachadh corailean a tha an aghaidh ghalaran airson siostaman sgeirean nas fhallaine

Tha an neach-saidheans taobh an ear-thuath Steven Vollmer air rannsachadh a dhèanamh gus sgrùdadh a dhèanamh air comasachd corailean a tha an aghaidh galair a chomharrachadh a rèir an dèanamh ginteil agus an comas air siostaman sgeirean nas fhallaine a chruthachadh tro ghintinn roghnach. Tha aithisg Vollmer anns an iris Science a’ nochdadh gu bheil dusanan de genotypes damh ann am Florida agus Panama a tha an aghaidh galair no a tha gu mòr an aghaidh galair. Dh’ fhaodadh an lorg seo a bhith buannachdail do thuathanaich corail a tha a’ fàs corail ann an sgoiltean-àraich fon uisge, oir bidh e comasach dhaibh faighinn a-mach dè na corailean a tha an-aghaidh galair. Lorg an sgrùdadh gu bheil cho beag ri atharrachaidhean gine 10 comasach air corailean a tha an aghaidh galair aithneachadh gu ceart.

Tha galar còmhlan geal air buaidh uamhasach a thoirt air corailean damh agus elkhorn sa Charibbean, cha mhòr a’ cuir às do na gnèithean corail suaicheanta sin. Tha rannsachadh Vollmer ag amas air dèiligeadh ris an dìth eòlais a thaobh strì an aghaidh ghalaran ann an àireamhan corail a tha air fhàgail. Le bhith a’ toirt a-steach 50 genotypes corail staghorn à Florida agus Panama gu galair còmhlan geal, lorg Vollmer agus an sgioba aige 33 genotypes a bha a’ nochdadh strì an aghaidh galair agus 15 genotypes a bha gu mòr an aghaidh galair. Faodaidh am fiosrachadh seo cuideachadh le pròiseas ath-bheothachaidh sgeirean Florida, oir faodaidh tuathanaich corail briodadh corailean a tha an aghaidh galair airson oidhirpean ath-nuadhachaidh.

Ged a tha galar bann geal air adhbhrachadh le pathogen bacterial, chan eil mòran fios againn mu na bacteria sònraichte a tha an urra. Tha corailean nan coloinidhean de bheathaichean beaga bìodach ris an canar polyps aig a bheil dàimh symbiotic le lìonanaich photoynthetic, a’ toirt biadh dhaibh ann an cruth siùcar. Dh’ fhaodadh àrdachadh ann an teòthachd na mara, a dh’ adhbhraicheas sèididh teirmeach corailean, am fàgail nas buailtiche do ghalaran. Nì rannsachadh san àm ri teachd sgrùdadh air na ceanglaichean eadar strì an aghaidh galair agus fulangas teothachd.

Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann airson taghadh ginteil ann an tuathanachas corail gus corailean dìon-ghalar a chruthachadh agus siostaman sgeirean nas fhallaine adhartachadh. Le bhith ag aithneachadh agus a’ briodadh corailean a tha an aghaidh galair, faodaidh oidhirpean ath-nuadhachadh corail a bhith nas èifeachdaiche ann a bhith a’ cuir an-aghaidh buaidhean millteach tachartasan galair.

