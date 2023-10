A’ mìneachadh mean-fhàs Cyanobacteria: Seallaidhean bho Mion-sgrùdadh Ginteil

Tha cyanobacteria, tùsairean ocsaidean àile, air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’ cumadh eachdraidh na Talmhainn. Tha tuigse air an mean-fhàs aca deatamach airson sgeulachd beatha ar planaid fhuasgladh. Gu ruige o chionn ghoirid, bha am fosail lipid 2-methylhopane air a mheas mar biomarker earbsach airson Cyanobacteria ann an seann ghrùidean. Ach, tha rannsachadh ùr air teagamhan a thogail mu cho sònraichte ‘s a tha e, leis gun deach a lorg gum faod Alphaproteobacteria an lipid seo a thoirt gu buil.

Bha sgioba de luchd-rannsachaidh eadar-nàiseanta, air a stiùireadh le Yosuke Hoshino bho Ionad Rannsachaidh GFZ Gearmailteach airson Geo-eòlasan agus Benjamin Nettersheim bho MARUM - Ionad airson Saidheansan Àrainneachd na Mara, a’ feuchainn ri eachdraidh mean-fhàs nan ginean a tha an urra ri synthesis 2-methylhopane a lorg. Le bhith a’ sgrùdadh cuairteachadh agus iomadachadh nan ginean sin, dh’ fhaodadh iad dearbhadh dè cho earbsach ‘s a tha 2-methylhopane mar biomarker.

Tha na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature Ecology & Evolution, a’ nochdadh gu robh an gine le uallach airson cinneasachadh 2-methylhopane, HpnP, mar-thà an làthair ann an sinnsear cumanta Cyanobacteria o chionn còrr air dà bhillean bliadhna. An coimeas ri sin, fhuair Alphaproteobacteria an gine seo timcheall air 750 millean bliadhna air ais. Mar thoradh air an sin, faodaidh 2-methylhopanes fhathast a bhith na biomarker earbsach airson Cyanobacteria a tha a’ dèanamh ocsaidean ann an grùidean a’ dol air ais còrr air 750 millean bliadhna.

Tha an sgrùdadh seo a’ sealltainn cumhachd mion-sgrùdadh ginteil ann an co-bhonn ri grùid, paleobiology, agus geo-cheimigeachd gus luach breithneachaidh bith-chomharran àrdachadh. Le bhith a’ sgrùdadh eachdraidh mean-fhàs nan ginean sin, faodaidh luchd-rannsachaidh ar tuigse mu eag-shiostaman tràth ùrachadh.

CÀBHA

Dè cho cudromach sa tha cyanobacteria ann an eachdraidh na Talmhainn?

Bha pàirt deatamach aig Cyanobacteria ann a bhith ag atharrachadh na Talmhainn bho àrainneachd gun ocsaidean gu àrainneachd a bheir taic do bheatha iom-fhillte. B’ iad na prìomh riochdairean de choimeasgaidhean organach agus ogsaidean àile airson amannan fada ann an eachdraidh thràth na Talmhainn.

Carson a tha lipidean fosail cudromach mar bhith-chomharran?

Faodaidh lipidean fosail, leithid 2-methylhopanes, nochdadh gu bheil photoynthesis ocsaidean ann an seann tasgaidhean geòlais. Eu-coltach ris na bacteria fhèin, faodar na lipidean sin a ghleidheadh ​​​​ann an creagan grùideach airson milleanan de bhliadhnaichean agus bheir iad seachad fiosrachadh luachmhor mu eag-shiostaman san àm a dh'fhalbh.

Carson a bha teagamh ann mu earbsachd 2-methylhopane mar biomarker?

Nochd lorgan o chionn ghoirid gum faod Alphaproteobacteria cuideachd 2-methylhopanes a thoirt gu buil, a’ togail cheistean mu cho sònraichte sa tha am biomarker seo airson Cyanobacteria. Tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh eachdraidh mean-fhàs nan ginean a tha an sàs agus a’ dearbhadh earbsachd 2-methylhopanes mar biomarker airson Cyanobacteria a tha a’ dèanamh ocsaidean.

Dè an dòigh-obrach ùr a thathar a’ cleachdadh san sgrùdadh seo?

Chuir an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh ginteil coileanta còmhla ri mion-sgrùdaidhean grùid àrd-ghlan gus faighinn a-mach cuairteachadh ghinean le uallach airson cinneasachadh 2-methylhopane. Tha an dòigh-obrach seo a’ toirt tuigse nas cruinne air an loidhne-tìm mean-fhàs agus a’ leasachadh fuasgladh ath-thogail eag-shiostam.