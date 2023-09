Bidh lorg gine a’ cur ri tuigse air fàs fuilt freumhach agus biathadh nitrate ann am feur

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Stàite Washington air gine a chomharrachadh, ris an canar “BUZZ,” aig a bheil pàirt deatamach ann am fàs falt freumhach ann am planntrais. Is e structaran beaga bìodach a th’ ann am falt freumhach a chuidicheas planntaichean gus uisge agus beathachadh bhon ùir a ghabhail a-steach. Tha lorg a’ ghine seo chan ann a-mhàin a’ toirt solas air dòighean fàs freumha ach tha comas aige cuideachd cinneasachadh bàrr seasmhach àrdachadh.

Chaidh an gine BUZZ a lorg gus fàs freumhan a riaghladh, an dà chuid a thaobh ìre agus tòiseachadh freumhan taobhach, mar fhreagairt don dùmhlachd de nitradan san ùir. Tha nitrogen na bheathachadh riatanach airson fàs planntrais, agus tha nitradan na phrìomh thùs de nitrigin. Faodaidh tuigse air mar a bhios planntaichean a’ lorg agus a’ cleachdadh nitradan buaidh mhòr a thoirt air àiteachas, cleachdaidhean torrachadh, agus seasmhachd àrainneachd.

Gu inntinneach, tha an gine BUZZ air a chuir an cèill aig ìrean ìosal agus cha deach a mhìneachadh a-riamh roimhe. Rinn seo dùbhlan dha aithneachadh. Thathas a’ creidsinn gu bheil an gine air a ghleidheadh ​​thar diofar ghnèithean feòir, a’ toirt a-steach bàrr cudromach leithid cruithneachd, rus, arbhar-bharail agus eòrna. Faodaidh àrdachadh comas nam bàrr sin nitradan a lorg agus a chleachdadh gu h-èifeachdach buaidh mhòr a thoirt air cinneasachadh bìdh cruinneil.

Tha an luchd-rannsachaidh a-nis a’ dèanamh sgrùdadh nas doimhne air na h-innealan a tha fo smachd gine BUZZ. Le bhith a’ faighinn a-mach gnìomhan sònraichte a’ ghine seo, tha iad an dòchas barrachd lèirsinn fhaighinn air biathadh nitrate agus leasachadh siostam freumhaich.

Bha an sgrùdadh air a stiùireadh le oileanaich PhD bho obair-lann Oilthigh Stàite Washington, còmhla ri co-obraichean bho ionadan eile. Tha na co-dhùnaidhean a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha rannsachadh bunaiteach ann a bhith a’ tuigsinn pròiseasan bith-eòlasach bunaiteach, a dh’ fhaodadh leantainn gu cleachdadh practaigeach ann an leasachadh bàrr agus seasmhachd.

stòran:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: gine riatanach airson fàs falt freumhan postinitiation agus eadar-mheadhanair ailtireachd freumhan ann am Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111 / nph.19079