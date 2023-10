A’ foillseachadh am Ballet Cosmic: Tubaist Galaxy Billion-year-old

Chaidh iongantas cosmaigeach iongantach a ghlacadh le speuradairean a’ cleachdadh teileasgop Gemini South ann an Chile. Às deidh tubaist galaxy shnìomhanach billean bliadhna a dh'aois, tha iad air sealladh iongantach fhaicinn de chòmhlain swirling de dhuslach is gas eadar-rionnagach, a 'cuimhneachadh air candy cotain a' cuairteachadh gu socair timcheall air coraichean aonaidh nan galaxies progenitor.

Tha NGC 7727, an galaxy sònraichte sin, a’ fuireach timcheall air 90 millean solas-bliadhna bhon t-Slighe Milidh againn ann an reul-bhad Aquarius. Gu domhainn taobh a-staigh an ùpraid celestial seo tha paidhir de thuill dhubh uamhasach, an greim grabhataidh a’ dol an aghaidh tuigse. Ann an aon de na tuill dhubh behemoth tha tomad iongantach de 154 millean uair nas motha na ar Sun, fhad ‘s a tha cuideam aig a chompanach aig 6.3 millean tomad grèine. Gu h-iongantach, tha na stuthan mòra seo suidhichte dìreach 1600 bliadhna aotrom bho chèile, a’ riochdachadh na tuill dubha as fhaisge air an Talamh.

Tha luchd-saidheans a’ dèanamh a-mach, thairis air an ath 250 millean bliadhna, gun tig na tuill dhubh titanic sin còmhla aig a’ cheann thall, a’ cruthachadh toll dubh eadhon nas iongantaiche. Thèid atharrachadh mòr a dhèanamh air mar a thachair dha NGC 7727 fhèin. Bidh an galaxy, a tha an-dràsta làn de rionnagan òga agus sgoiltean-àraich beòthail, a’ tuineachadh mean air mhean agus a’ gluasad a-steach gu reultan elliptical air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de rionnagan nas sine le glè bheag de chruthachadh rionnagan - pròiseas a bhios na shealladh comasach air àm ri teachd ar Slighe Milky agus na sgìrean mun cuairt. Andromeda Galaxy, gu bhith a’ tighinn còmhla billeanan de bhliadhnaichean bho seo a-mach.

Tha an ìomhaigh iongantach a chaidh a ghlacadh leis an Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) air a chuir suas air Gemini South a’ taisbeanadh cumhachd agus mionaideachd nan teileasgopan ùr-nodha sin, a tha nam pàirt den Amharclann Gemini Eadar-nàiseanta air a ruith le NOIRLab an National Science Foundation. Tha na teileasgopan optigeach / fo-dhearg le trast-thomhas de 8.1 meatair air an suidheachadh gu ro-innleachdail air dhà de na làraich amharc as fheàrr air an Talamh, a’ tabhann comasan gun samhail ann an speuradaireachd optigeach agus infridhearg.

Thig còmhla rinn agus sinn a’ tòiseachadh air a’ bhallet cosmach seo, a’ fuasgladh dìomhaireachdan fhànais dhomhainn agus a’ fuasgladh na dìomhaireachdan a tha falaichte taobh a-staigh thubaistean agus co-aonaidhean galaxies, a’ peantadh dealbh iongantach den chruinne mhòr a tha a’ sìor atharrachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Q: Dè cho fada ‘s a tha NGC 7727 bhon t-Slighe Milidh?



A: Tha NGC 7727 timcheall air 90 millean solas-bliadhna air falbh bhon galaxy Slighe Milky againn.

Q: Dè na th’ ann de na tuill dhubh supermassive ann an NGC 7727?



F: Tha tomad de 7727 millean grèine aig aon de na tuill dhubh ann an NGC 154, agus tha tomad grèine aig an fhear eile de 6.3 millean tomad grèine.

Q: Dè cho fada bho chèile a tha na tuill dhubh supermassive ann an NGC 7727?



A: Tha na tuill dhubh uabhasach ann an NGC 7727 suidhichte mu 1600 solas-bliadhna bho chèile.

C: An tig na tuill dhubh uabhasach còmhla ann an aon cheann mu dheireadh?



A: Tha, tha luchd-saidheans a’ dèanamh a-mach gun tig na tuill dhubh uamhasach ann an NGC 7727 còmhla ann an timcheall air 250 millean bliadhna, a’ cruthachadh toll dubh eadhon nas motha.

Q: Dè a thachras do NGC 7727 às deidh don duslach socrachadh?



A: Às deidh don tubaist socrachadh, atharraichidh NGC 7727 gu bhith na galaxy elliptical air a dhèanamh suas de rionnagan nas sine le glè bheag de chruthachadh rionnagan.

Q: Dè an ionnstramaid a chaidh a chleachdadh airson ìomhaigh NGC 7727 a ghlacadh?



A: Chaidh ìomhaigh NGC 7727 a ghlacadh a’ cleachdadh an Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) air a chuir suas air teileasgop Gemini South.