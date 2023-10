Na buaidhean meicnigeach aig eacarsaich air fàs fèithean air an sgrùdadh le bhith a 'cleachdadh mat gel ùr-nodha

Tha fios gu bheil mòran bhuannachdan aig eacarsaich dha na cuirp againn, a’ toirt a-steach ar fèithean a dhèanamh nas làidire agus nas tònaiche. Ach, tha na dearbh dhòighean air cùl a’ phròiseis seo air a bhith na dhìomhaireachd. Tha luchd-rannsachaidh aig MIT air mata eacarsaich sònraichte a leasachadh air a dhèanamh de hydrogel a leigeas leotha sgrùdadh a dhèanamh air buaidhean dìreach meacanaigeach eacarsaich air ìre microscopach.

Anns a’ bhrat gel, coltach ri meud gu cairteal, tha mìrean beaga magnetach. Le bhith a’ cleachdadh magnet bhon taobh a-muigh fon bhrat gus na gràineanan sin a ghluasad, faodar toirt air an gel gluasad mar bhrat crathaidh, a’ dèanamh atharrais air eòlas nam fèithean feachdan rè eacarsaich. Bidh ceallan fèithe air am fàs air an gel, agus bidh an luchd-rannsachaidh a’ cumail sùil air mar a dhèiligeas iad ris an eacarsaich meacanaigeach a chruthaich na crithidhean magnetach.

Tha na ciad cho-dhùnaidhean a 'sealltainn gum faod eacarsaich meacanaigeach cunbhalach adhbhrachadh gu bheil fèithleanan fèithe a' fàs ann an stiùireadh co-òrdanaichte. Tha na snàithleanan co-thaobhach agus eacarsaich seo comasach air cùmhnantachadh còmhla. Tha seo a 'moladh gum faodadh an gel a bhith air a chleachdadh gus fàs fèithean fèith a stiùireadh, a dh' fhaodadh a bhith a 'leantainn gu cruthachadh duilleagan eagraichte de fhèithean cruaidh agus gnìomhach. Dh’ fhaodadh na fèithean sin a bhith air an cleachdadh ann an innealan-fuadain bog no airson stuthan millte a chàradh.

Tha an Dr Ritu Raman, bho MIT, an dòchas gum bi an àrd-ùrlar ùr seo comasach air cuideachadh le ath-fhàs fèithean às deidh dochann no le bhith a’ lughdachadh buaidh aois. Le bhith a’ tuigsinn nas fheàrr mar a tha diofar fheachdan meacanaigeach, gu sònraichte eacarsaich, a’ toirt buaidh air figheagan fèithe aig ìre cealla, faodaidh luchd-rannsachaidh dòighean ùr-ghnàthach a leasachadh gus gluasad a thoirt air ais ann an daoine le duilgheadasan motair agus innealan-fuadain sùbailte a chruthachadh.

Tha am mata gel, ris an canar 'MagMA' (Matrix Magnetic Actuation), a 'toirt seachad dòigh neo-ionnsaigheach airson cumadh a thoirt air fèithlean fèithe agus sgrùdadh a dhèanamh air an fhreagairt aca gu eacarsaich. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil an gel ùr-ghnàthach seo a chleachdadh airson sgrùdadh a dhèanamh air seòrsachan cealla eile agus an fhreagairt aca do bhrosnachadh meacanaigeach.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt a-steach dòigh-obrach ùr-nodha gus ceallan fèithe a bhrosnachadh gus am fàs a cho-thaobhadh agus a cho-òrdanachadh le bhith a’ cleachdadh mata gel sùbailte. Tha comas aig seo innleadaireachd clò fèithe adhartachadh agus ar tuigse mu bhuaidh feachdan meacanaigeach air giùlan cealla a dhoimhneachadh.

(Stòr: Iomradh iris - Brandon Rios, Angel Bu, et al., A’ prògramadh anisotropy gu meacanaigeach ann am fèithean innleadaichte le matrices extracellular gnìomhach. Inneal. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)