Garry Shannon a’ leigeil dheth a dhreuchd bho theagasg gu fòcas air ceòl

Ann an agallamh o chionn ghoirid air Morning Focus, dh’ainmich an neach-ciùil ainmeil Garry Shannon gu robh e a’ leigeil dheth a dhreuchd bho bhith a’ teagasg aig Colaiste an Naoimh Flann ann an Inis. Tha Garry, a tha na bhall cliùiteach den Kilfenora Ceilí Band, air co-dhùnadh am fòcas aige a ghluasad gu tur a dh'ionnsaigh a dhreuchd ciùil.

Tha Garry ainmeil airson a thàlant air leth mar neach-ciùil traidiseanta Èireannach, agus tha àite cudromach air a bhith aige ann a bhith a’ brosnachadh ceòl is cultar na h-Èireann tro a theagasg agus a thaisbeanaidhean. Airson bliadhnaichean, tha e air a bhith na bhall dìcheallach de Chòmhlan Chèilidh Kilfenora, a’ tarraing luchd-èisteachd leis na cuirmean beothail is beòthail aca.

Tha cluaineas Garry a’ tighinn mar àm searbh milis dha a cho-obraichean agus oileanaich aig Colaiste an Naoimh Fhlannain. Mar thidsear, tha e air buaidh a thoirt air agus air brosnachadh a thoirt do luchd-ciùil òga gun àireamh, a’ toirt seachad a chuid eòlais agus an dìoghras airson ceòl Èireannach. Chan eil teagamh nach fàg e beàrn ann an roinn chiùil na sgoile.

Ach, tha co-dhùnadh Garry a dhreuchd a leigeil dheth a theagasg a’ fosgladh chothroman inntinneach dha airson tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh air a chùrsa-beatha ciùil. Leis an eòlas farsaing aige agus an tàlant gun teagamh, tha e deiseil airson buaidh eadhon nas motha a thoirt air saoghal a’ chiùil Èireannach.

Ceistean Bitheanta:

C: Dè cho fada ‘s a tha Garry Shannon air a bhith a’ teagasg aig Colaisde an Naoimh Fhlannain?

F: Tha Garry Shannon air a bhith na thidsear aig Colaisde an Naoimh Flann ann an Inis fad iomadh bliadhna.

C: Dè an àite a th’ aig Garry Shannon ann an Còmhlan Cèilidh Kilfenora?

F: Tha spèis aig Garry Shannon de Chòmhlan Chèilidh Kilfenora agus tha e air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’ brosnachadh ceòl Èireannach.

C: An lean Garry air adhart a’ cluich le Còmhlan Cèilidh Kilfenora às deidh dha a dhreuchd a leigeil dheth?

F: Seadh, gluaisidh Garry am fòcas gu tur a dh’ionnsaigh a chùrsa-beatha ciùil leis a’ Kilfenora Ceilí Band.

C: Dè a’ bhuaidh a thug Garry air na h-oileanaich aige?

F: Tha Garry air buaidh agus brosnachadh a thoirt do dh’iomadh neach-ciùil òg tro a theagasg, a’ toirt seachad a chuid eòlais agus an dìoghras airson ceòl Èireannach.

C: An toir cluaineas Garry buaidh air roinn a’ chiùil aig Colaisde an Naoimh Fhlannain?

F: Nuair a leig Garry dheth a dhreuchd fàgaidh e beàrn ann an roinn chiùil na sgoile, leis gu bheil e air a bhith na thidsear sònraichte agus na thaic-iùlaiche dha oileanaich.