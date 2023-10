A’ daingneachadh deuchainnean tonn grabhataidh air càirdeas coitcheann an aghaidh barailean reul-fhiosaigeach

Tha Dàimheachd Coitcheann (GR) air a bhith na mhodail air leth soirbheachail de dhragh, a’ dol seachad air a h-uile deuchainn a chaidh a thilgeil air le dathan itealaich. Ach, tha fios gu bheil e neo-choileanta agus chan eil e gu tur co-chòrdail ri teòiridhean fiosaig bunaiteach eile. Tha tonnan grabhataidh (GWs) a chaidh a lorg le deuchainn LIGO a’ tabhann uinneag ùr airson sgrùdadh a dhèanamh air èifeachd GR. Le bhith a’ sgrùdadh na h-eadar-dhealachaidhean eadar cruthan-tonn GW a thathar a’ ro-innse agus a’ faicinn, faodaidh fiosaig a bhith a’ lorg fiosaig nas fhaide na GR.

Gus mion-sgrùdadh a dhèanamh air dàta GW, thathas a’ cleachdadh modalan coltachd Bayesian. Bidh na modailean sin a’ tomhas coltachd cruth-tonn leis an dàta. Tha e a’ toirt a-steach a bhith a’ ceangal paramadairean modail a tha a’ toirt cunntas air gluasadan bho GR agus àireamh nan tuill dhubh ris an dàta a chaidh fhaicinn. Tha mion-sgrùdadh Bayesian cuideachd an urra ri priors, a tha nan sgaoilidhean coltachd a’ riochdachadh eòlas ro-làimh air na crìochan. Faodaidh prìomhachasan a bhith fiosrachail no neo-fhiosrachail, a rèir ar tuigse ro-làimh air na crìochan.

Is e aon dhùbhlan ann a bhith a’ dèanamh deuchainn air GR a’ cleachdadh dàta GW an co-dhàimh làidir eadar na paramadairean a tha a’ toirt cunntas air àireamh-sluaigh binaries tuill dhubh agus na paramadairean a tha a’ toirt cunntas air gluasadan bho GR. Faodaidh droch bharailean mu shluagh an tuill dhubh an co-dhùnadh mu ghluasadan bho GR. Mar eisimpleir, le bhith a’ gabhail ris gum biodh èideadh ro-làimh airson sluagh an tuill dhubh nuair a bhios e dha-rìribh a’ leantainn cuairteachadh lagha cumhachd thigeadh toradh claon.

Gus buaidh barailean astrophysical a nochdadh, rinn na h-ùghdaran coimeas eadar modalan le èideadh ro-làimh ri modalan le prìomhachasan astrophysical. Sheall na toraidhean eadar-dhealachaidhean mòra anns na sgaoilidhean posterior. Le bhith a’ toirt a-steach fiosrachadh astrophysical thàinig roghainn airson binaries le co-mheasan tomad nas co-ionann, a’ leantainn gu tomad chirp aonaidh nas ìsle agus co-èifeachd claonaidh nas àicheil.

Chleachd na h-ùghdaran cuideachd dàta LIGO gus casg a chuir air tomad an graviton, pìos le beachd-bharail a bhios a’ meadhanachadh eadar-obrachaidhean grabhataidh. Le bhith a’ toirt a-steach prìomhachasan astrophysical, chaidh an cuingealachadh air tomad graviton a lughdachadh, a’ nochdadh barrachd taic airson graviton gun tomad agus nas lugha de thaic airson gluasadan bho GR.

Ann an co-dhùnadh, tha na h-ùghdaran a 'cur cuideam air cho cudromach' sa tha e bhith a 'toirt a-steach prìomhachasan astrophysical ann an deuchainnean GR a' cleachdadh dàta GW. Bidh na prìomhachasan sin a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh claonadh bho phrìomhachasan neo-fhiosrachail agus a’ leasachadh cruinneas co-dhùnaidhean. Ach, tha e deatamach an àite roimhe a shampall gu ceart agus a bhith mothachail air claon-bhreith a dh’ fhaodadh a bhith ann fhathast.

