Measadh puing-cùraim ùr airson a bhith a’ lorg Bhìoras Monkeypox gu sgiobalta

Tha sgrùdadh dearbhaidh bun-bheachd a chaidh fhoillseachadh anns an Lancet Microbe a’ toirt a-steach assay puing-cùraim gealltanach airson lorg luath air bhìoras monkeypox (MPXV). Leasaich an luchd-rannsachaidh à Astràilia am assay stèidhichte air leudachadh isothermal agus teicneòlas CRISPR-Cas. Leis cho cugallach ‘s a tha e, rinn an assay gu math an taca ris a’ mheasadh freagairt slabhraidh polymerase cainneachdail (qPCR) aig ìre òir.

Is e galar zoonotic a th’ ann am monkeypox air adhbhrachadh le MPXV, bhìoras DNA mòr le dà shreath. Ged a chaidh aithris gu sònraichte ann an fir aig a bheil gnè ri fir, chaidh cùisean fhaicinn cuideachd ann am boireannaich is leanaban. Dh’ ainmich Buidheann Slàinte na Cruinne (WHO) a’ bhreac mar èiginn slàinte poblach eadar Iuchar 2022 agus Cèitean 2023 air sgàth mar a nochd e gu h-obann, sgaoileadh luath, agus dìth fiosrachaidh mu èifeachd banachdach.

An-dràsta, is e qPCR an dòigh sgrùdaidh aig ìre òir airson lorg MPXV, a dh’ fheumas uidheamachd sònraichte agus luchd-obrach le trèanadh. Bidh Diagnosis mar as trice a’ tachairt ann an deuchainn-lannan sònraichte, agus faodaidh e grunn làithean a thoirt às deidh cruinneachadh sampall gus toraidhean fhaighinn, gu sònraichte ann an suidheachaidhean le goireasan ìosal.

Anns an sgrùdadh seo, leasaich an luchd-rannsachaidh assay puing-cùraim leis an t-ainm “MPXV-CRISPR” airson lorg luath MPXV. Tha an assay a’ toirt a-steach toirt a-mach DNA genomic (gDNA) bho shamhlaichean clionaigeach, air a leantainn le leudachadh agus lorg a’ cleachdadh cleavage DNA meadhanaichte CRISPR-Cas12a. Faodar a leughadh a-mach le bhith a’ cleachdadh dhòighean stèidhichte air fluorescence agus stiall sruthadh taobhach.

Sheall an assay cugallachd clionaigeach de 100% agus sònraichteachd de 99.3% an taca ris an assay qPCR agus pannal de pathogens viral agus bacterial. Choilean an leughadh sruth-taobhach cugallachd de 100% agus sònrachas 98.6% airson MPXV, gun tar-reactive sam bith an aghaidh bhìorasan eile.

Dh’ fhaodadh an assay MPXV-CRISPR a bhith na inneal luachmhor airson breithneachadh luath air puing-cùraim MPXV ann an suidheachaidhean le goireasan ìosal. Faodar a dhèanamh ann an timcheall air 45 mionaid, a’ toirt seachad toraidhean luath is ceart. Thathas a’ moladh tuilleadh rannsachaidh a dhèanamh gus leudachadh a dhèanamh air an raon de shreathan MPXV cuairteachaidh a tha air an cuimseachadh leis an assay.

stòran:

- The Lancet Microbe: “A’ lorg gu sgiobalta bhìoras breac-mhònach a’ cleachdadh Measadh Meadhanach CRISPR-Cas12a: Sgrùdadh Dearbhaidh is Measaidh Saotharlann”

- Mìneachaidhean: Bhìoras breac-mhònach (MPXV): Bhìoras DNA mòr le dà shreath a dh’ adhbhraicheas breac-mhonaidh, galar zoonotic a bheir buaidh air daoine agus beathaichean. MPXV-CRISPR: Measadh puing-cùraim airson lorg luath air MPXV stèidhichte air leudachadh isothermal agus teicneòlas CRISPR-Cas. Measadh puing-cùraim: Deuchainn breithneachaidh a chaidh a dhealbhadh airson a dhèanamh aig an àite far a bheil euslainteach an làthair, a’ toirt seachad toraidhean luath gun fheum air uidheamachd obair-lann sònraichte no luchd-obrach le trèanadh. Meudachadh isothermal: Dòigh airson searbhagan niuclasach a mheudachadh aig teòthachd cunbhalach, a’ cur às don fheum air cearcall teirmeach. Teicneòlas CRISPR-Cas: Inneal deasachaidh gine a bhios a’ cleachdadh pròtanan CRISPR RNA (crRNA) agus CRISPR-cheangailte (Cas) gus cuimseachadh air sreathan DNA sònraichte airson cleavage agus mion-atharrachadh.