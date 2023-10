A’ foillseachadh Dìomhaireachd Galaxies: Seallaidhean bho GALAXY CRUISE agus Citizen Astronomers

Tha GALAXY CRUISE, ann an com-pàirteachas le speuradairean saoranach agus a’ cleachdadh ìomhaighean adhartach bhon Teileasgop Subaru, air tòiseachadh air misean gus dìomhaireachdan galaxies fhuasgladh. Le bhith a’ sgrùdadh nan ìomhaighean sin, tha am pròiseact air lorg ùr a dhèanamh: nuair a bhuaileas galaxies agus a’ tighinn còmhla, bidh iad a’ taisbeanadh gnìomhachd nas àirde. Tha am foillseachadh seo air solas a thilgeil air nàdar eadar-mheasgte na Cruinne-cè, a tha mar thoradh air na galaxan eadar-dhealaichte aige mar thoradh air na tubaistean cosmach sin thar amannan mòra.

Tha GALAXY CRUISE, air a stiùireadh le Amharclann Reul-eòlais Nàiseanta Iapan (NAOJ), na phròiseact saidheans saoranach a tha air a bhith a’ seòladh a’ chuain chosmach bho 2019. Tha speuradairean saoranaich, às deidh dhaibh trèanadh farsaing fhaighinn, air cur gu mòr ris a’ phròiseact, a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh lorgaidhean gun choimeas mu eadar-obrachadh agus co-aonaidhean galaxies.

Thug am pròiseact cuireadh do speuradairean saoranach cuideachadh le bhith ag aithneachadh galaxies eadar-ghnìomhach bho ìomhaighean domhainn a chaidh an glacadh leis an Teileasgop Subaru le Hyper Suprime-Cam (HSC). Is dòcha nach eil na daoine sin nan speuradairean proifeasanta, ach tro thrèanadh a thug na proifeiseantaich seachad, tha iad air fàs comasach ann a bhith a’ seòrsachadh galaxies. Thairis air 2.5 bliadhna, rinn timcheall air 10,000 speuradair saoranach còrr air 2 mhillean seòrsachadh, rud nach biodh comasach le speuradairean proifeasanta a-mhàin.

Sheall mion-sgrùdadh air seòrsachadh nan luchd-saidheans saoranach sin gu robh iad air leth ceart. Bha pàirt deatamach aig na h-ìomhaighean domhainn HSC ann a bhith a’ coileanadh a’ mhearachd àrd seo, leis gun do nochd iad feartan a bha falaichte roimhe, leithid gàirdeanan shnìomhanach ann an galaxies a bha air an seòrsachadh roimhe mar elliptical. A bharrachd air an sin, shoirbhich le GALAXY CRUISE feartan sònraichte a bha a’ nochdadh eadar-obrachadh galaxy, mar thoradh air cugallachd agus rùn nan ìomhaighean HSC.

Chan e a-mhàin gu bheil am pròiseact seo air galaxan àbhaisteach a chomharrachadh a tha a’ nochdadh comharran eadar-obrachaidh ach cuideachd air galaxan a chomharrachadh a tha an-dràsta fo aonaidhean fòirneartach. Tha na co-aonaidhean fòirneartach sin air cumaidhean atharrachadh gu mòr, a’ nochdadh a’ chumhachd mhòr a tha air cùl nan seòrsachadh lèirsinneach a rinn àireamh mhòr de speuradairean saoranach.

Is e aon de phrìomh thoraidhean GALAXY CRUISE gu bheil galaxies eadar-ghnìomhach, gu sònraichte an fheadhainn a tha an sàs ann an aonaidhean fòirneartach, a’ nochdadh ìrean nas àirde de ghnìomhachd cruthachadh rionnagan agus barrachd gnìomhachd ann an tuill dhubh uamhasach. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gu bheil an aonachadh mu dheireadh de galaxies ag adhbhrachadh àrdachadh ann an gnìomhachd a-staigh. Tha na co-dhùnaidhean sin air am foillseachadh anns a’ chiad phàipear saidheansail bho GALAXY CRUISE, a’ riochdachadh clach-mhìle chudromach dha speuradairean agus luchd-saidheans saoranach a tha an sàs ann.

Tha dòigh-obrach GALAXY CRUISE airson galaxies aonaidh a chomharrachadh tro sheòrsachadh lèirsinneach, a dh’ aindeoin cho fada ‘s a tha e, air a bhith na dhòigh chumhachdach airson sampall farsaing de cho-aonaidhean a thogail. Tha an dòigh-obrach seo, còmhla ris na h-ìomhaighean àrd-inbhe bhon Teileasgop Subaru, air tuigse nas fheàrr a thoirt do luchd-rannsachaidh air daineamaigs agus iom-fhillteachd galaxies.

Stòran: Pròiseact GALAXY CRUISE, Amharclann Reul-eòlais Nàiseanta Iapan