Cho cudromach sa tha gas ann an Galaxy Breathing

Tha àite deatamach aig gas ann an cearcall beatha galaxies. Fhad ‘s a tha reultan agus galaxies air a bhith nam fòcas o chionn fhada ann an sgrùdadh speurail, is ann dìreach o chionn ghoirid a tha luchd-rannsachaidh air a bhith comasach air faicinn agus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ bhuaidh chudromach a tha aig gas air cruthachadh agus mean-fhàs nan structaran cosmach sin.

Tha am facal "gas" a 'toirt iomradh air a' mheadhan eadar-rionnagach, a lorgar eadar galaxies, a bharrachd air a 'ghas circumgalactic a tha a' cuairteachadh galaxy gu dlùth. Tha na teirmean seo air an cleachdadh le speuradairean airson cunntas a thoirt air na diofar roinnean de ghas, ach chan eil crìoch teann eatorra.

Tha speuradairean air tòiseachadh a’ faighinn a-mach an t-sruth toinnte gas eadar galaxies, am meadhan circumgalactic aca, agus am meadhan eadar-lalarach. Tha àite deatamach aig an t-sruth seo ann a bhith a’ riaghladh cruthachadh rionnagan, leis gu bheil anail leantainneach gas deatamach airson reultan ùra a bhreith. Nuair a sguireas an sruth seo, mar sin bidh cruthachadh rionnagan.

Tha pròiseas anail galaxy a’ toirt a-steach an eadar-chluich eadar rionnagan, grabhataidh, agus teòthachd agus dùmhlachd gas. Nuair a chruthaich an Cruinne-cè, chruinnich gas taobh a-staigh galaxies agus rugadh rionnagan. Mar a bhios rionnagan a’ bàsachadh, bidh iad a’ cuir gas air ais dhan àite mun cuairt, a tha an toiseach teth is sgaoilte. Ach, mar a bhios an gas a 'fàgail an galaxy, bidh e a' fuarachadh sìos agus tha an dùmhlachd a 'dol am meud. Leigidh seo le grabhataidh an gas a tharraing air ais don galaxy, far an urrainn dha tuiteam sìos agus rionnagan ùra a chruthachadh.

Tha speuradairean air a bhith a’ cumail sùil air sruthadh gas a-steach agus a-mach à galaxies bho na 1960n a’ cleachdadh an t-solais bho chuasairean fad às. Tha iad air faighinn a-mach gu bheil meatailteachd nas àirde aig gas circumgalactic faisg air galaxies, a’ nochdadh gu bheil e mar thoradh air gas a bhith air a chuir a-mach le rionnagan. Tha an gas anns a 'mheadhan circumgalactic cuideachd ag obair mar chonnadh airson cruthachadh rionnagan ann an galaxies.

Tha sgrùdaidhean mòra air nochdadh gu bheil an gas anns a’ mheadhan circumgalactic suas ri 1,000 uair nas dùmhail na an gas a lorgar anns a’ mheadhan eadargalactic. Tha teòthachd a’ ghas seo eadar 10,000 agus 1 millean Kelvins, ga fhàgail nas teotha agus nas fhuaire na an gas eadar-lalarach. Ach, tha e na dhùbhlan sgrùdadh a dhèanamh air a’ ghas a tha a’ sruthadh a-steach leis gu bheil comharran a’ dol thairis air an fheadhainn bho na galaxies fhèin.

Tha adhbhar a 'ghas a tha a' sruthadh a-mach, a tha nas fhasa fhaicinn, fhathast mì-chinnteach. Dh’ fhaodadh e a bhith mar thoradh air supernovae, gaothan stellar, no eadhon fios air ais bho tholl dubh. A dh’ aindeoin sin, ge bith dè an adhbhar sònraichte a th’ ann, sguir an sruth gas mu dheireadh, a’ leantainn gu bhith a’ cuir às do chruthachadh rionnagan ann an galaxies. Cho luath ‘s a dh’ fhàsas galaxy sàmhach, cha bhith e na rionnagan tuilleadh agus nochdaidh e dath dearg.

Ged a tha mòran ri ionnsachadh fhathast mu dheidhinn anail galactic, tha samhlaidhean a’ toirt seallaidhean feumail do speuradairean. Bidh an atharrais FIRE, mar eisimpleir, a’ modaladh cruthachadh agus mean-fhàs galaxies thairis air billeanan de bhliadhnaichean, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh sruth gas fhaicinn a-steach agus a-mach às na structaran cosmach sin.

Ann an co-dhùnadh, tha gas na phàirt deatamach ann am pròiseas anail galaxy. Tha tuigse air àite gas ann an cruthachadh rionnagan agus cearcall beatha galaxies deatamach airson a bhith a’ tuigsinn cò às a thàinig rionnagan, planaidean, agus eadhon beatha fhèin.

stòran:

— Tumlinson, J. et al. “Am Meadhan Circumgalactic de Galaxies Mass Way” (2017)