A’ tuigsinn mar a bhios galaxies a’ toirt anail:

Fad linntean, chuir speuradairean an aire air rionnagan agus galaxies, dìreach gus faighinn a-mach gur e gas a th ’anns a’ mhòr-chuid de chùis ann an galaxy. Le adhartasan ann an teicneòlas, tha speuradairean a-nis comasach air sùil a thoirt air agus sgrùdadh a dhèanamh air sruthadh gas a-steach agus a-mach à galaxies, a’ tilgeil solas air pròiseas anail nan structaran cosmach sin. Nuair a sguireas galaxy a bhith a’ gabhail anail, thig cruthachadh rionnagan gu stad.

Tha gas ann an diofar chruthan san fhànais. Nuair a bhios e a’ fuireach eadar galaxies, tha e air ainmeachadh mar am meadhan eadar-lalarach, fhad ‘s a tha gas timcheall air galaxy air ainmeachadh mar gas circumgalactic. Chan e cnapan-starra sònraichte a tha seo ach ainmean a bhios speuradairean a’ cleachdadh airson cunntas a thoirt air na diofar ìrean de ghas.

Tha sruthadh gas eadar galaxy, a mheadhan circumgalactic, agus am meadhan eadar-lalarach deatamach ann a bhith a’ riaghladh cruthachadh rionnagan. Bidh rionnagan, grabhataidh, agus teòthachd agus dùmhlachd gas uile a’ gabhail pàirt sa phròiseas seo. Mar a bhios gas a’ cruinneachadh ann an galaxies agus reultan, thèid an gas a chuir a-mach mu dheireadh nuair a bhàsaicheas rionnagan, gu sònraichte mar supernovae. Tha an gas, aig an ìre seo, teth agus sgaoilte, a’ seasamh an aghaidh teannachadh.

Ach, mar a bhios an gas a 'fàgail an galaxy agus a' fuarachadh, bidh an dùmhlachd a 'dol am meud, a' leigeil le grabhataidh tarraing nas làidire a dhèanamh. Tha an gas an uairsin air a tharraing air ais don galaxy far am faod e tuiteam gu sgòthan agus rionnagan ùra adhbhrachadh. Is e an cearcall seo de ath-chuairteachadh gas a leigeas le galaxies cumail a’ dol leis an anail.

Lorg speuradairean an toiseach bun-bheachd anail galactic anns na 1960n nuair a chunnaic iad an solas bho chuasairean fad às a’ dol tro sgòthan gas. Bhon uairsin, tha adhartasan ann an teicneòlas air innealan nas fheàrr a thoirt do speuradairean agus tuigse nas doimhne air an iongantas seo.

A’ sgrùdadh a’ mheadhan circumgalactic, tha speuradairean air fianais a lorg air anail galaxy ann an cruth sgòthan gas air leth taobh a-muigh galaxies. Tha meatailteachd nas àirde aig cuid de sgòthan gas, a’ nochdadh gun tàinig iad bho thaobh a-staigh galaxies agus gun deach an cur a-mach às deidh sin. Tha an gas meatailteachd nas àirde seo na chomharra soilleir air gas a tha air a bhith ann an galaxy mar-thà.

Ged a tha e fhathast dùbhlanach a bhith a’ tuigsinn mion-fhiosrachadh analach galactic, tha speuradairean air faighinn a-mach gu bheil gas anns a’ mheadhan circumgalactic suas ri 1,000 uair nas dùmhail na gas eadar-lalarach. Tha teòthachd a’ ghas seo a’ dol bho 10,000 gu 1 millean Kelvins, ga fhàgail an dà chuid nas fhuaire agus nas teotha na am meadhan eadar-lalarach.

Tha adhbharan an às-sruthadh gas fhathast mì-chinnteach, le cothroman a’ toirt a-steach supernovae, gaothan stellar, jets toll dubh, agus fios air ais. A dh'aindeoin dè na h-innealan a th 'ann, thig am pròiseas anail seo gu crìch mu dheireadh, air a bheil speuradairean a' toirt iomradh air "Quenching".

Tha tuigse air mar a bhios galaxies a’ toirt anail riatanach ann a bhith a’ fuasgladh a’ cheangail toinnte eadar sruthadh gas, cruthachadh rionnagan, agus mean-fhàs galaxy. Tha an rannsachadh agus na sgrùdaidhean leantainneach san raon seo a’ leantainn air adhart a’ doimhneachadh ar n-eòlais air a’ chosmos agus ar n-àite na bhroinn.