Breith planaid ùr: fianais mu thubaist planaid air a lorg ann an siostam rionnag fad às

Is dòcha gu bheil speuradairean air faighinn a-mach na thachair às deidh tubaist mhòr eadar dà phlanaid mhòr ann an siostam rionnag fad às. Dh’ fhaodadh an tubaist, ma thèid a dhearbhadh, cothrom sònraichte a thoirt do bhreith planaid ùr fhaicinn agus sealladh fhaighinn air pròiseas cruthachadh planaid.

Anns an Dùbhlachd 2021, chunnaic speuradairean rionnag àbhaisteach coltach ris a’ ghrian, ris an canar ASASSN-21qj, a’ faighinn eòlas air priobadh is lughdachadh annasach. Ged nach eil na h-uinneanan sin neo-àbhaisteach agus mar as trice air an cur an cèill mar thoradh air stuthan a tha a’ dol eadar an rionnag agus an Talamh, chomharraich speuradair neo-dhreuchdail leis an t-ainm Arttu Sainio gun robh sgaoilidhean solas fo-dhearg bhon rionnag air a dhol suas mu 4% dà bhliadhna gu leth ron àm sin. tachartas lasachaidh.

Stèidhichte air na beachdan sin, tha luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh am flickering and dimming a bhith air a mhìneachadh le tubaist cataclysmic eadar dà phlanaid. Thathas a’ creidsinn gu bheil buaidhean mòra den t-seòrsa seo cumanta anns na h-ìrean deireannach de chruthachadh planaid agus gum faod iad buaidh mhòr a thoirt air meudan, cumadh agus orbitan planaidean ann an siostam.

Bhiodh an tubaist air tòrr lùth a leigeil ma sgaoil, a’ cruthachadh tomad de stuth teth is deàrrsach a bha ceudan de thursan nas motha na na planaidean tùsail. Mean air mhean dh'fhuaraich agus shiubhail a' bhuidheann planaid leudaichte seo, a chaidh fhaicinn a' cleachdadh teileasgop fànais WISE aig NASA, thairis air milleanan de bhliadhnaichean, a' cruthachadh planaid gu tur ùr.

Bhiodh a’ bhuaidh cuideachd air sprùilleach a chruthachadh, cuid dhiubh a bhiodh air a dhol a-steach do deigh agus criostalan creige. Dh’ fhaodadh na plumaichean sin a bhith air a dhol seachad eadar ASASSN-21qj agus an Talamh, ag adhbhrachadh lughdachadh mearachdach an rionnag.

Ma tha mìneachadh nan tachartasan sin ceart, dh’ fhaodadh sgrùdadh a dhèanamh air an t-siostam rionnag seo seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air dòighean cruthachadh planaid. Bho na beachdan cuibhrichte a chaidh a dhèanamh gu ruige seo, tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gu robh na planaidean a bha a ’bualadh grunn thursan nas motha na an Talamh, a dh’ fhaodadh a bhith coimeasach ann am meud ri Ùranus agus Neptune. A bharrachd air an sin, bhathas a’ meas gu robh teòthachd na bodhaig às deidh buaidh timcheall air 700 ° C, a’ nochdadh gu robh eileamaidean ann le teòthachd goil ìosal, leithid uisge.

Tha an lorg seo a’ fosgladh uinneag ùr a thaobh tuigse mu thubaistean planaid agus breith saoghal ùr. Le bhith a’ sgrùdadh na thachair às deidh tachartasan mar seo, faodaidh luchd-saidheans fiosrachadh deatamach a lorg mu na pròiseasan a tha a’ cumadh ar cruinne-cè.

