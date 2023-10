Eachdraidh fòirneartach Andromeda Galaxy air fhoillseachadh le Pròiseact Arc-eòlas Galactic

Tha pròiseact arc-eòlais galactic o chionn ghoirid air a stiùireadh le sgioba eadar-nàiseanta de speuradairean air eachdraidh fòirneartach agus dràmadach Galaxy Andromeda fhoillseachadh, an galaxy mòr as fhaisge air an t-Slighe Milidh againn. Le bhith a’ dèanamh anailis air dèanadas ceimigeach nan rionnagan ann an Andromeda, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh an àm a dh’ fhalbh ath-chruthachadh. Lorg iad pailteas eileamaidean, a’ gabhail a-steach an dà chuid nebulas planaid agus rionnagan mòra dearga, a’ comharrachadh pròiseas cruthachaidh buaireasach. Gu dearbh, tha an sgioba den bheachd gu robh cruthachadh Andromeda nas mì-rianail na cruthachadh an t-Slighe Milidh.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gun d’ fhuair Andromeda eòlas air spreadhadh de dhian-chruthachadh rionnagan, a leag bunait an reul-chriosdaidh, agus an uairsin àm àrd-sgoile de bhreith rionnag eadar 2 billean agus 4.5 billean bliadhna air ais. Tha e coltach gun deach an dàrna ùine starburst seo a bhrosnachadh le “aonadh fliuch,” nuair a bhuail Andromeda agus a chaidh e còmhla ri galaxy eile làn gas. Mar thoradh air an t-slighe a-steach de ghas anns a’ cho-aonadh seo chaidh barrachd rionnagan a chruthachadh.

Lorg an sgioba cuideachd fianais a bha a’ nochdadh gun robh Andromeda air a dhol tro thubaistean agus co-aonaidhean le galaxies eile san àm a dh’ fhalbh. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh ceimigeach rionnagan ann an Andromeda, chomharraich iad dà ainm-sgrìobhte eadar-dhealaichte anns na co-phàirtean diosc aca. Bha aon teaghlach de rionnagan deich tursan nas motha de ocsaidean na iarann, agus bha an aon seòrsa den dà eileamaid aig a’ bhuidheann eile. Tha an lorg luachmhor seo a’ tilgeil solas air nàdar a’ thubaist a chaidh a mholadh agus a’ bhuaidh a bheir e air sluagh mòr Andromeda.

Chan e a-mhàin gu bheil am pròiseact arc-eòlais galactic a’ toirt sealladh dhuinn air eachdraidh Andromeda ach tha e cuideachd a’ toirt beachd air an àm ri teachd buaireasach aige. Tha an t-Slighe Milidh agus Andromeda an-dràsta air cùrsa tubaist, a thathar an dùil a bhuaileas ann an timcheall air 4.5 billean bliadhna. Mar thoradh air an tubaist seo bidh atharrachadh mòr air an dà ghalair, a’ cur às do na gàirdeanan snìomhach sònraichte aca. Mairidh na h-àireamhan mòra, an siostam grèine againn fhìn nam measg, ach thèid an tilgeil a-steach gu orbitan ùra timcheall air ionad galactic ùr.

Tha co-dhùnaidhean na sgioba a' cur ri sgrùdadh nas fharsainge air tùsan eileamaidean ceimigeach anns a' chruinne-cè. Leanaidh tuilleadh sgrùdaidhean a’ cleachdadh teileasgopan adhartach leithid Teileasgop Fànais James Webb a’ sgrùdadh Andromeda agus a’ toirt tuigse nas doimhne air eachdraidh agus tùs.

