Sealladh nas soilleire den t-Slighe Milidh: Rannsachadh Gaia air Cruinneachaidhean Globular

Bha misean fànais Gaia, a chaidh a chuir air bhog o chionn deich bliadhna le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA), ag amas air mapa 3D den galaxy againn, an t-Slighe Milidh, a chruthachadh. Às deidh dhaibh 1.8 billean rionnagan fhaicinn agus an t-Slighe Milky a mhapadh, thuig luchd-saidheans gu robh iad ag ionndrainn sealladh soilleir de roinnean dùmhail sluaigh anns na speuran. Gus dèiligeadh ri seo, chuir lann-amhairc fànais Gaia fòcas air a bhith a’ sgrùdadh cruinneachaidhean globular, a tha nan sàr-chruinneachaidhean de rionnagan.

Tha cruinneachaidhean globular nan cruinneachaidhean dùmhail de cheudan de mhìltean de rionnagan agus tha iad am measg nan nithean as sine sa chruinne-cè. Le bhith a’ sgrùdadh nan cruinneachaidhean sin, lorg luchd-saidheans nach eil a’ ghrian ann am meadhan an t-Slighe Milidh ach anns na cruinneachaidhean fosgailte a lorgar ann am fear de ghàirdeanan shnìomhanach an galaxy ris an canar gàirdean Sagittarius.

Chaidh iarraidh air reul-eòlaichean neo-dhreuchdail leis an ESA cuideachadh le bhith a’ sgrùdadh an dàta a chaidh a chruinneachadh bho bhuidheann chruinneil sònraichte ris an canar Omega Centauri, a tha suidhichte mu 17,090 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Nochd an anailis leth mhillean rionnag ùr taobh a-staigh a’ bhuidheann seo agus eadhon nithean cosmach cho mòr is gu bheil iad a’ lùbadh solas.

Tha rannsachadh Gaia air cruinneachaidhean globular air tuigse nas soilleire fhaighinn air na structaran nèamhaidh sin. Gu tric faodaidh an àireamh de rionnagan anns na cruinneachaidhean sin a dhol thairis air teileasgopan, ga dhèanamh duilich an sgrùdadh ceart. Ach, tha beachdan Gaia air leigeil le dealbh nas mionaidiche agus nas mionaidiche de na cruinneachaidhean sin.

Bha an roghainn a bhith a’ sgrùdadh Omega Centauri air a bhrosnachadh leis an inbhe aige mar am buidheann globular as motha a tha aithnichte san t-Slighe Milidh a chithear bhon Talamh. Le trast-thomhas de 150 bliadhna aotrom agus cuideam tuairmseach ceithir millean uair nas motha na na grèine, tha Omega Centauri air a sgaoileadh thairis air timcheall air 10 millean rionnag. Tha mapadh Gaia den bhuidheann seo air an àireamh as àirde de rionnagan ùra gu ruige seo fhoillseachadh agus tha e air solas a thilgeil air cuairteachadh rionnagan taobh a-staigh Slighe a’ Bhainne.

Is e aon rud inntinneach a chunnaic Gaia lionsan grabhataidh, far a bheil solas a’ dol tro nithean troma leithid cruinneachaidhean globular a’ dol troimhe. Mar thoradh air tarraing imtharraing nan cruinneachaidhean sin, bidh solas a’ lùbadh, a’ leantainn gu buaidh meudachaidh. Tha Gaia air 381 cùis de lionsan grabhataidh a chomharrachadh taobh a-staigh cruinneachadh Omega Centauri, a’ comasachadh stòran soilleir fad às ris an canar quasars fhaicinn. Dh’ fhaodadh na quasars sin a bhith air an stiùireadh le tuill dhubh, agus tha comas Gaia air an sgrùdadh tro bhuaidh lionsa a’ chnuasaich a’ toirt sealladh luachmhor air na h-uinneanan fad às sin.

Anns an àm ri teachd, tha Gaia an dùil barrachd dàta a leigeil ma sgaoil, a’ toirt a-steach fiosrachadh mu ochd roinnean làn rionnagan a bharrachd, ann an 2025. Tha luchd-saidheans an dòchas gun cuidich seo le bhith a’ dearbhadh aois ar galaxy, a’ lorg a h-ionad, a’ tuigsinn mean-fhàs stellar, agus aig a’ cheann thall a’ toirt seachad seallaidhean air an aois na cruinne fein.

