An comas a th’ aig min-uisge mar stòr bìdh is ocsaidean airson speuradairean ann an sgrùdadh fànais

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Mahidol ann an Thailand a’ sgrùdadh comasachd min-uisge, an lus flùranach as lugha air an Talamh, mar stòr bìdh is ocsaidean dha speuradairean fhad ‘s a tha iad a’ sgrùdadh fànais. Tha min-uisge, neo Wolffia, na lus gun fhreumh a bhios a’ seòladh air uachdar lochan is lòin ann an Àisia. Tha a chomas air ocsaidean a thoirt gu buil tro photoynthesis agus a shusbaint àrd de phròtain ga fhàgail na thagraiche tarraingeach airson a bhith a’ cumail speuradairean air miseanan nas fhaide agus a’ tadhal air buidhnean celestial eile.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidh grabhataidh air fàs agus leasachadh min-uisge, chuir an luchd-rannsachaidh an lus fo chumhachan hypergravity a’ cleachdadh centrifuge aig ionad teignigeach Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) san Òlaind. Faodaidh an centrifuge atharrais suas ri 20 uair de dhomhainneachd na Talmhainn, a’ leigeil le luchd-saidheans faicinn mar a bhios min-uisge ag atharrachadh gu diofar àrainneachdan grabhataidh.

Tha sìmplidheachd min-uisge, le dìth freumhan, gasan no duilleagan, ga fhàgail na dheagh chuspair airson sgrùdadh a dhèanamh air buaidh grabhataidh air fàs planntrais. Tha a chuairt-beatha ghoirid de chòig gu 10 latha a’ toirt cothrom do luchd-rannsachaidh sùil a chumail air a’ chearcall-beatha gu lèir aca agus sgrùdadh a dhèanamh air a fhreagairt hypergravity ann an ùine ghoirid.

Tha na deuchainnean a’ toirt a-steach a bhith a’ cur min-uisge ann an soithichean le LEDan a bhios coltach ri solas grèine nàdarrach agus gan snìomh aig astaran àrda. Faodaidh an luchd-rannsachaidh sgrùdadh a dhèanamh air dà ghinealach de mhin-uisge taobh a-staigh na h-ùine deuchainn dà sheachdain. Bidh iad an uairsin a’ toirt a-mach sampallan airson mion-sgrùdadh ceimigeach gus sealladh fhaighinn air freagairt min-uisge do hypergravity.

Mus do rinn iad deuchainn air min-uisge aig fìor ìrean grabhataidh, bha an sgioba mu thràth air clinostats a chleachdadh, innealan a tha coltach ri grabhataidh lag no microgravity, gus fàs planntrais fhaicinn. Cha robh coimeas eadar fàs planntrais aig grabhataidh àbhaisteach agus microgravity samhlachail a’ nochdadh mòran gun eadar-dhealachadh. Ach, tha an luchd-rannsachaidh ag amas air na beachdan aca a leudachadh thairis air an speactram grabhataidh gu lèir gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a bhios planntrais ag atharrachadh agus a’ soirbheachadh ann an diofar àrainneachdan grabhataidh.

Leis a’ chomas aige ocsaidean a thoirt gu buil agus a chomas mar stòr pròtain, tha min-uisge a’ cumail gealladh airson àiteachas stèidhichte air àite agus a’ cumail speuradairean rè mhiseanan fànais fad-ùine. Cuidichidh tuilleadh rannsachaidh agus mion-sgrùdadh le bhith a’ dearbhadh a bheil e iomchaidh airson taic a thoirt do sgrùdadh àite daonna.

stòran:

- Oilthigh Mahidol ann an Thailand

- Ionad teignigeach Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) anns an Òlaind