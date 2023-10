Sealladh tearc: Bidh pàirt Lunar Eclipse Disathairne a’ nochdadh Dràma Nàdair bhon adhar

Tha nàdar deiseil airson taisbeanadh celestial iongantach a chuir air dòigh Disathairne seo tighinn, leis gu bheil pàirt de eclipse gealaich tearc is tarraingeach gu bhith a’ gràsadh speur na h-oidhche. Eadar 8.35f agus 9.53f, bidh cothrom aig daoine air feadh na dùthcha “bite” iongantach fhaicinn a chaidh a thoirt a-mach à oir ìosal na gealaich làn. Tha uinneag 80-mionaid a’ nochdadh àm luachmhor ris a bheil luchd-dealasach agus luchd-amhairc speur le chèile a’ dùileachadh gu mòr.

Eu-coltach ri eclipse gealaich iomlan, far a bheil a 'ghealach air a chuairteachadh gu tur le sgàil na Talmhainn, bidh seo na phàirt de eclipse gealaich - cha tèid ach pàirt de uachdar na gealaich a bhogadh san dubhar. Ann am meadhan an eclipse, aig timcheall air 9.15f, bidh am “bite” aig an ìre as fhollaisiche, a’ tabhann blasad lèirsinneach inntinneach dhaibhsan a tha fortanach a choimhead.

Tha Dàibhidh Moore, Ceannard Astronomy Ireland, a’ mìneachadh gur e tachartas caran ainneamh a th’ ann an eclipses gealaich ann an Èirinn. “Mar as trice, faodaidh dùil a bhith againn ri eclipse gealaich fhaicinn a h-uile dà bhliadhna, ach tha an aimsir neo-sheasmhach againn a’ ciallachadh gur dòcha gum feum sinn feitheamh deich bliadhna airson sealladh fhaighinn, "thuirt e. Ach, tha Moore fhathast dòchasach mu na cothroman gum faic cuideigin san dùthaich an tachartas cosmach, ge bith dè an t-sìde a th’ ann.

Eadhon an aghaidh speuran sgòthach, tha sealladh dòchasach ann fhathast. Le mairsinn 80-mionaid, leigidh e le briseadh beag anns na sgòthan a dh’ fhaodadh an sealladh fhoillseachadh. Tha Mgr Moore a’ comhairleachadh do dhaoine cumail sùil air na speuran a h-uile còig mionaidean, ge bith dè an sealladh tùsail a th’ ann. Ach, ma bhios an aimsir a’ co-obrachadh, tha e a’ moladh inneal-rabhaidh a shuidheachadh airson 9.15f - an àm as fheàrr airson a bhith a’ coimhead air a’ “bhìdeadh” eireachdail a nochdas air uachdar na gealaich.

Tha Frances McCarthy, neach-foghlaim bho Amharclann Caisteal Blackrock ann an Corcaigh, a' mìneachadh gum faodadh a' ghealach a bhith a' nochdadh beagan neo-dathte tron ​​eclipse. Mar a bhios solas na grèine a’ faighinn tro àile na Talmhainn agus a’ ruighinn na gealaich, bidh an àile a’ tilgeil sgàile “neo-shoilleir”, a’ toirt sealladh dearg air a’ ghealach. Is dòcha gu bheil an t-iongantas seo a’ nochdadh gealach liath no fo-dhearg, a’ tabhann eòlas lèirsinneach eadhon nas tarraingiche.

Gus an tachartas eachdraidheil seo a chomharrachadh, tha Astronomy Ireland an dùil pàirt den eclipse gealaich a nochdadh ann an iris shònraichte den iris aige. Tha a’ bhuidheann cuideachd a’ toirt cuireadh do luchd-dealasach reul-eòlais agus luchd-togail-dhealbh na dealbhan as fheàrr a chuir a-steach bhon eclipse, a’ glacadh an draoidheachd dhrùidhteach a tha a’ nochdadh ann an speur na h-oidhche againn.