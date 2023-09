Bidh speuradairean a’ cuir crìoch air gnìomhan air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

By

Tha deichnear luchd-còmhnaidh an-dràsta a’ fuireach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a tha na obair-lann rannsachaidh agus mar phort-fànais airson co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Ràinig triùir bhall ùr den sgioba air 19 Sultain agus tha iad air tòiseachadh air atharrachadh gu beatha ann an dìth cuideim.

Tha Loral O'Hara bho NASA agus Nikolai Chub à Roscosmos le chèile nan luchd-còmhnaidh orbital airson a’ chiad uair, agus tha iad air grunn ghnìomhan cumail suas a ghabhail os làimh mu thràth. Bha O'Hara a’ giullachd sampallan uisge gus càileachd uisge air bòrd an stèisein a mheasadh, agus ghabh Chub pàirt ann an deuchainn gus gnìomhachd cardiovascular agus analach a mheasadh.

Chaidh an dà bhall ùr den chriutha, còmhla ris an Einnseanair Itealaich Oleg Kononenko à Roscosmos, a ghiùlan chun ISS air bàta-fànais Soyuz MS-24. Chuir Kononenko seachad pàirt den latha aige a’ gluasad bathar bhon Soyuz agus ag atharrachadh gu beatha air bòrd an stèisein.

Mar ullachadh airson an imeachd air 27 Sultain, chuir an speuradair Frank Rubio à NASA, an Comanndair Sergey Prokopyev, agus an Einnseanair Itealaich Dmitri Petelin à Roscosmos seachad ùine a’ faighinn eòlas air beatha air orbit agus a’ crìochnachadh trèanadh airson teàrnadh làimhe fo smachd bàta-fànais Soyuz MS-23.

Tha buill eile de chriutha Expedition 69 a ràinig san Lùnastal air socrachadh a-steach do na cleachdaidhean aca agus tha iad gu gnìomhach an sàs ann an diofar ghnìomhan. Chruinnich Jasmin Moghbeli bho NASA dàta bruthadh-fala, rinn Andreas Mogensen bho ESA deuchainn air siostam solais ùr gus cuideachadh le ruitheam circadian a chumail, rinn Satoshi Furukawa bho JAXA gnìomhan cumail suas air a’ chamara ball a-staigh, agus chuir Konstantin Borisov à Roscosmos fòcas air gnìomhan plumaireachd orbital.

Tha buill sgioba an ISS a’ leantainn orra ag obair air na gnìomhan ainmichte aca, a’ cur ri rannsachadh saidheansail agus sgrùdadh àite.

