A’ foillseachadh an mean-fhàs iongantach de ialtagan Noctilionoid

Tha ialtagan Noctilionoid, buidheann eadar-mheasgte de ialtagan a lorgar sa mhòr-chuid ann an tropaigean Ameireagaidh, air a bhith nan cuspair inntinneach dha luchd-saidheans o chionn fhada. Le còrr air 200 gnè, tha na h-ialtagan sin air fàs gu bhith nan giallan agus fiaclan a tha gu math freagarrach airson brath a ghabhail air measgachadh farsaing de stòran bìdh. Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications a’ toirt sùil air na h-atharrachaidhean drùidhteach de na h-ialtagan sin agus a’ tilgeil solas ùr air mean-fhàs aghaidhean mamail.

A’ dèanamh coimeas eadar na diofar ghnèithean de ialtagan noctilionoid, rinn an sgioba rannsachaidh lorg iongantach air mar a bhios giallan agus fiaclan mamailean ag atharrachadh agus a’ leasachadh. Tro sgrùdadh farsaing air cumaidhean agus meud giallan, premolars, agus molars nan ialtagan a’ cleachdadh sganaidhean CT agus dòighean eile, lorg an luchd-rannsachaidh atharrachaidhean cunbhalach air àireamh, meud, cumadh agus suidheachadh fiacail. Mar eisimpleir, tha àireamh nas lugha de fhiaclan aig gnèithean le sròinean goirid mar thoradh air àite cuibhrichte, agus tha àite aig ialtagan le giallan nas fhaide airson barrachd fhiaclan, coltach ri rèiteachadh fiaclan sinnsear mamalan placental.

Tha am prìomh ùghdar, Alexa Sadier, a’ cur cuideam air an astar iongantach aig an do thachair na h-atharrachaidhean sin, “Tha na ceithir seòrsaichean fiaclan aig ialtagan - incisors, canines, premolars, agus molars - dìreach mar a nì sinn. Dh’ fhàs ialtagan Noctilionoid iomadachd mòr de dhaithead ann an cho beag ri 25 millean bliadhna, rud a tha gu math goirid airson na h-atharrachaidhean sin tachairt.” Mar thoradh air an turas seo de chruth-atharrachadh daithead thàinig raon farsaing de structaran giallan is fiacail anns na h-ialtagan sin, a’ toirt cothrom dhaibh biadh a thoirt air measan, neachtar, biastagan, iasg, agus eadhon fuil.

A dh’ aindeoin an adhartais mhòir a chaidh a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs ialtagan noctilionoid, chan eil fios fhathast dè na dearbh nithean a bhrosnaich na h-atharrachaidhean daithead aca. Tha ceistean mu mar a dh’ fhàs na h-ialtagan sin gu luath a’ fàs cho eadar-mheasgte ri structaran giallan is fiacail fhathast. Le bhith a’ sgrùdadh nan ialtagan sin, tha luchd-saidheans an dòchas na dìomhaireachdan mu mar a bhios ar fiaclan fhèin a’ cruthachadh agus a’ fàs fhuasgladh.

