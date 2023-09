Bidh cuileagan measan a’ dèanamh cho-dhùnaidhean stèidhichte air dùil, lorg luchd-rannsachaidh

Tha luchd-rannsachaidh aig Àrainn Rannsachaidh Janelia HHMI air teòiridh a dhearbhadh mu mar a bhios cuileagan measan a’ dèanamh cho-dhùnaidhean stèidhichte air na tha iad an dùil a thaobh an coltas gum faigh iad duais. Lorg an sgioba gum faod cuileagan measan luach a shònrachadh don àrainneachd aca stèidhichte air na bha iad an dùil agus gnìomhan a thaghadh a rèir sin.

Tha am bun-bheachd, ris an canar maidseadh, na ghiùlan cumanta a chithear ann an iomadh gnè, daoine nam measg. A thaobh cuileagan mheasan, bidh iad a’ cleachdadh glaodhan mothachaidh mar fàilidhean gus càileachd stòran bìdh a mheasadh. Chomharraich an luchd-rannsachaidh an roinn shònraichte ann an eanchainn an iteag, ris an canar am balgan-buachair, far a bheil na h-atharrachaidhean luach sin a’ tachairt. Leig seo leotha deuchainn a dhèanamh air teòiridh maidsidh air ìre chuairtean neural.

Ann an deuchainnean na sgioba bha raon ann an cumadh Y far am feumadh cuileag mheasan taghadh eadar dà bholadh. Bha gach fàileadh co-cheangailte ri coltachd eadar-dhealaichte airson duais fhaighinn. Lorg an luchd-rannsachaidh gun do dh'ionnsaich na cuileagan a bhith a 'sùileachadh duaisean anns na h-aon chuibhreannan a chaidh a thoirt dhaibh agus rinn iad na roghainnean aca a rèir sin.

Tha an sgrùdadh a’ tilgeil solas air mar a tha co-dhùnaidhean ag obair ann an eanchainn nas sìmplidhe agus dh’ fhaodadh e cuideachadh a thoirt do luchd-saidheans pròiseasan co-dhùnaidh ann am beathaichean nas motha a thuigsinn, daoine nam measg. Tha tuigse air na pròiseasan sin gu sònraichte cudromach ann an co-theacsa ghalaran leithid tràilleachd, far a bheil co-dhùnaidhean a’ dol air seachran.

Uile gu lèir, tha an rannsachadh a’ soilleireachadh an eadar-chluiche eadar deuchainn agus teòiridh agus a’ toirt seachad mìneachadh meacanaigeach air mar a bhios beathaichean ag ionnsachadh agus a’ dèanamh roghainnean stèidhichte air luach.

stòran:

- Àrainn Rannsachaidh Janelia aig HHMI