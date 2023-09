An Teileasgop air leth Mòr: Fuasgladh Dìomhaireachd na Cruinne

Tha obair togail an Teileasgop air leth Mòr (ELT) ann am fàsach Atacama ann an Chile a’ dol air adhart an-dràsta, leis an amas àrd-amasach an teileasgop as motha a chaidh a thogail a-riamh a chruthachadh. Le trast-thomhas sgàthan bun-sgoile de 39 meatairean - beagan nas lugha na an Arc de Triomphe suaicheanta ann am Paris - agus prìomh structar le cuideam iongantach de 3700 tonna, tha an ELT ag amas air ar tuigse mun chruinne-cè ath-nuadhachadh.

Aig cridhe an ELT tha ìomhaighiche adhartach leis an t-ainm MICADO (Camara Ìomhaigh Ioma-Adaptive Optics airson Amharcan domhainn). Air a leasachadh le Saotharlann Rannsachaidh Ionnsramaid Space and Astrophysics (LESIA) de Amharclann Paris, leigidh MICADO leis an ELT ìomhaighean mionaideach a ghlacadh de galaxies fad às, rionnagan fa leth, agus eadhon cuideachadh ann a bhith a’ lorg exoplanets taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin.

Is e aon de na dùbhlain a tha mu choinneamh amharc stèidhichte air an talamh buaireadh àile na Talmhainn, a tha a’ lughdachadh càileachd nan ìomhaighean. Gus dìoladh airson seo, tha an ELT a’ toirt a-steach siostam optics atharrachail. Tha Yann Clenet bho LESIA a’ mìneachadh gu bheil an siostam seo a’ tomhas deformation solais a’ cleachdadh sensor, agus an uairsin a’ cleachdadh optics ceartachaidh - sgàthan le actuators - gus càileachd ìomhaigh a leasachadh. Bidh coimpiutair cumhachdach a’ dearbhadh na h-òrdughan a thèid a chuir gu na sgàthan, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh as fheàrr.

Bheir rèiteachadh còig-sgàthan an ELT soilleireachd agus soilleireachd nach fhacas a-riamh do speuradairean anns na beachdan aca. Le meud mòr agus teicneòlas ùr-ghnàthach, tha an ELT a’ gealltainn seallaidhean ùra fhuasgladh mu dhìomhaireachd na cruinne agus ar n-eòlas air a’ chosmos a leudachadh.

stòran:

- Amharclann Eòrpach a Deas (ESO)

- Obair-lann Rannsachaidh Ionnsramaid Fànais is Astrophysics (LESIA) de Amharclann Paris ann am Meudon

Mìneachaidhean:

- Camara Ìomhaigh Optics Ioma-fhreagarrach airson Amharcan domhainn (MICADO): ìomhaigh adhartach air a leasachadh airson an teileasgop air leth mòr

- Exoplanets: planaidean a tha taobh a-muigh ar siostam grèine fhèin

- Optics atharrachail: dòigh-obrach a thathar a’ cleachdadh gus dìoladh a dhèanamh airson buaireadh àile ann am beachdan air an talamh le bhith a’ tomhas agus a’ ceartachadh airson deformachadh solais