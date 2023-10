Bidh Teileasgop Fànais Seumas Webb a’ cumail sùil air planaidean corrach ann an crios Kuiper

A’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb (JWST), tha speuradairean air beachdan cudromach a thoirt seachad air trì planaidean corrach a tha suidhichte ann an Kuiper Belt. Chaidh na planaidean corrach - Sedna, Gonggong, agus Quaoar - a sgrùdadh a’ cleachdadh dàta a fhuaireadh bho Spectrometer Near-Infrared (NIRSpec) aig Webb. Tha na beachdan sin air sealladh a thoirt seachad air na orbitan agus an sgrìobhadh aca, a’ toirt a-steach làthaireachd hydrocarbons aotrom agus moileciuilean organach iom-fhillte a thathas a’ creidsinn a tha mar thoradh air nochdadh meatan.

Tha an Kuiper Belt, sgìre aig oirean a-muigh an t-Siostam Solar againn, làn de stuthan reòta. Tha an sgrùdadh air Kuiper Belt Objects (KBOn), ris an canar cuideachd Trans-Neptunian Objects (TNO), air ar tuigse mu eachdraidh an t-Siostam Solar ùrachadh. Le bhith a’ sgrùdadh suidheachadh agus feartan KBOs, tha luchd-saidheans air sealladh fhaighinn air na sruthan grabhataidh a thug cumadh air an t-Siostam Solar againn agus air eachdraidh fiùghantach imrich planaid fhoillseachadh.

Tha na beachdan aig JWST air na planaidean corrach ann an Kuiper Belt a’ comharrachadh ceum mòr air adhart san rannsachadh againn air an t-siostam grèine a-muigh. Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Joshua Emery à Oilthigh Arizona a Tuath, tha an sgioba eadar-nàiseanta de reul-eòlaichean air solas ùr a thilgeil air sgrìobhadh agus giùlan nan nithean fad às sin. Tha toraidhean an rannsachaidh, air am mìneachadh ann am pàipear ro-chlò-bhualaidh a chaidh ath-sgrùdadh airson fhoillseachadh leis an iris Icarus, a’ toirt seachad fiosrachadh luachmhor airson sgrùdaidhean leantainneach air an Kuiper Belt.

Ged a tha ar n-eòlas air an Roinn Trans-Neptunian agus an Kuiper Belt fhathast cuibhrichte, tha miseanan mar an Voyager 2 agus New Horizons air cur ri ar tuigse. Ach, tha foillseachadh Teileasgop Fànais James Webb air togail mòr a bhrosnachadh am measg speuradairean. Tha comas aig na comasan ìomhaighean fo-dhearg aige tuilleadh lorgan fhoillseachadh agus tuigse nas doimhne a thoirt seachad air an t-Siostam Solar a-muigh agus na nithean celestial aige.

