Bidh Gasaichean Quantum a’ tilgeil solas air giùlan dealanach ann an solidan

Tha eòlaichean-fiosaig air lorg ùr-nodha a dhèanamh a’ cleachdadh gasaichean quantum ultracold, a’ tilgeil solas ùr air giùlan dealanan ann an solaidean. Le bhith a’ dèanamh atharrais air giùlan dealanach ann an solidan a’ cleachdadh quasiparticles, tha sgioba de luchd-fiosaig air a stiùireadh le Rudolf Grimm air dearbhadh gum faod na quasiparticles sin eadar-obrachaidhean tarraingeach agus repulsive a thaisbeanadh.

Chaidh bun-bheachd quasiparticles a thoirt a-steach leis an eòlaiche fiosaig Ruiseanach Lev Landau, a leudaich an tuairisgeul air mìrean le bhith a’ beachdachadh air an eadar-obrachadh leis an àrainneachd. Shoirbhich leis an sgioba aig Institiud Quantum Optics agus Quantum Information (IQOQI) de Acadamaidh Saidheansan na h-Ostair agus Roinn Fiosaig Deuchainneach Oilthigh Innsbruck na quasiparticles sin airson eadar-obrachaidhean tarraingeach agus repulsive o chionn còrr is deich bliadhna.

Gus an deuchainn aca a dhèanamh, chleachd an luchd-saidheans gas quantum ultracold air a dhèanamh suas de atoman lithium agus potasium ann an seòmar falamh. Le bhith a’ làimhseachadh eadar-obrachadh nam mìrean le bhith a’ cleachdadh raointean magnetach agus a’ cleachdadh buillean tricead rèidio, bha e comasach dhaibh na dadaman potaisium a phutadh gu stàitean far an do tharraing iad no gun do chuir iad às do na dadaman lithium mun cuairt. Leig seo leis an luchd-rannsachaidh atharrais a dhèanamh air staid iom-fhillte a tha coltach ri staid electron an-asgaidh ann an solid.

Anns an sgrùdadh aca o chionn ghoirid, thug an luchd-rannsachaidh sùil air agus rinn iad sgrùdadh air na h-eadar-obrachaidhean eadar ioma-ghràinean a chaidh a chruthachadh aig an aon àm taobh a-staigh a’ ghas quantum. Gu h-iongantach, lorg iad gu robh eadar-obrachaidhean tarraingeach aig polarons bosonic, fhad ‘s a bha polarons fermionic a’ taisbeanadh eadar-obrachaidhean brùideil. Tha an t-eadar-dhealachadh seo a’ daingneachadh a’ phàirt chudromach a th’ aig staitistig quantum ann a bhith a’ dearbhadh an giùlan.

Tha obair ùr-nodha na sgioba deuchainneach a’ dearbhadh teòiridh Landau agus a’ toirt sealladh ùr air dòighean bunaiteach nàdair. Tro rannsachadh leantainneach air an iongantas seo, tha fiosaigs an dòchas faighinn a-mach cho iom-fhillte 'sa tha giùlan dealanach ann an solaidean agus ar tuigse air fiosaig cuantamach fhuasgladh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th 'ann an quasiparticles? Is e excitations cruinn a th’ ann an Quasiparticles a nochdas ann an siostam stuthan, leithid solid, mar thoradh air an eadar-obrachadh eadar gràineanan agus an àrainneachd. Faodaidh iad a bhith gan giùlan fhèin mar ghràineanan agus tha feartan sònraichte aca. Ciamar a chaidh quasiparticles a shamhlachadh san sgrùdadh seo? Chleachd an luchd-fiosaig gasaichean quantum ultrafuar air an dèanamh suas de atoman lithium agus potasium ann an seòmar falamh. Le bhith a’ làimhseachadh na h-eadar-obrachaidhean eadar na dadaman a’ cleachdadh raointean magnetach agus buillean tricead rèidio, rinn iad atharrais air giùlan dealanan ann an solaidean. Dè a’ phàirt a th’ aig staitistig quantum ann an giùlan quasiparticles? Nochd an sgrùdadh seo gu bheil giùlan quasiparticles, ge bith a bheil iad a’ nochdadh eadar-obrachaidhean tarraingeach no repulsive, air a dhearbhadh le staitistig quantum. Bidh staitistig Bose-Einstein a’ leantainn gu eadar-obrachaidhean tarraingeach (mar a chaidh fhaicinn ann am polarons bosonic), fhad ‘s a tha staitistig Fermi-Dirac a’ leantainn gu eadar-obrachadh ath-tharraingeach (mar a chaidh fhaicinn ann am polarons fermionic). Dè a’ bhuaidh a th’ aig an rannsachadh seo? Tha an rannsachadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air dòighean bunaiteach nàdair agus a’ tabhann chothroman airson an sgrùdadh gu mionaideach. Tha tuigse air giùlan dealanach ann an solidan deatamach airson grunn raointean, a’ gabhail a-steach saidheans stuthan, fiosaig stuth dùmhlaichte, agus coimpiutaireachd cuantamach.