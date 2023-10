A’ sgrùdadh phàtranan gluasaid: cumantas am measg fàs-bheairtean

Tha luchd-saidheans aig Oilthigh Johns Hopkins air beachd sònraichte a thoirt a thaobh na pàtranan gluasaid a tha diofar fhàs-bheairtean a’ nochdadh. Tha an sgrùdadh aca a’ nochdadh gu bheil fàs-bheairtean, bho mhicroban gu daoine, a’ nochdadh pàtrain gluasaid coltach ri chèile gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air an àrainneachd mun cuairt orra. Tha comas aig an rannsachadh seo buaidh a thoirt air cuspairean leithid robotics agus saidheansan inntinneil.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air iasg sgian dealain, gnè a tha ainmeil airson a bhith a’ sgaoileadh sgaoilidhean dealain gus fasgadh a lorg agus creachadairean a sheachnadh. Mhothaich an luchd-rannsachaidh, nuair a chaidh na solais a chuir dheth, gun robh an t-iasg a’ nochdadh gluasadan tric air ais is air adhart, a’ toirt cothrom dhaibh mothachadh a dhèanamh air an àrainneachd aca ann an uisge dorcha. Air an làimh eile, ann an suidheachaidhean air a dheagh shoillseachadh, ghluais an t-iasg sgian gu socair le spreadhaidhean glè ainneamh de ghluasad luath. Bha an gluasad giùlain seo mar thoradh air feum an èisg a bhith a’ sgrùdadh na tha mun cuairt orra ann an dòigh nas gnìomhaiche nuair a tha mì-chinnt àrd, agus a’ tionndadh air ais gu modh “buannachd” nas seasmhaiche nuair a lùghdaicheas mì-chinnt.

Gu inntinneach, lorg an luchd-rannsachaidh nach robh an giùlan atharrachadh modh seo cuingealaichte ri iasg a-mhàin. Le bhith a’ cruthachadh modail gus prìomh ghiùlan mothachaidh a shamhlachadh, chomharraich iad na h-aon ghluasadan a bha an urra ri mothachadh ann am fàs-bheairtean eile, a’ toirt a-steach amoeba, leòmainn, cockroaches, ialtagan, luchagan agus daoine. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ sealltainn gu bheil fàs-bheairtean thar diofar ghnèithean air ro-innleachdan coltach ris a leasachadh gus am beachd as fheàrr fhaighinn air an t-saoghal.

Tha builean an sgrùdaidh a’ leudachadh nas fhaide na bhith a’ tuigsinn giùlan bheathaichean. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gum faodar na beachdan aca a chuir an sàs gus dealbhadh drones sgrùdaidh is teasairginn, space rovers, agus innealan-fuadain fèin-riaghailteach eile a leasachadh. Le bhith a’ toirt a-steach na pàtrain gluasaid sin a tha an urra ri mothachaidhean ann an siostaman smachd robotach, tha luchd-saidheans an dòchas cur ri comas nan innealan-fuadain a bhith a’ seòladh agus a’ dèanamh ciall de na h-àrainneachdan aca.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ tilgeil solas air cho eadar-cheangailte ri pàtrain gluasaid thar fàs-bheairtean eadar-mheasgte. Tha e a’ soilleireachadh mar a tha mean-fhàs air leantainn gu co-fhilleadh fuasglaidhean coltach ris, eadhon ann an gnèithean a tha fada bho chèile air craobh na beatha. A’ gluasad air adhart, tha tuilleadh sgrùdaidh air gluasadan mothachaidh neo-fhiosrachail ann am beathaichean agus fàs-bheairtean beò eile a’ gealltainn ar tuigse air eòlas-inntinn a dhoimhneachadh agus a dh’ fhaodadh a bhith a’ brosnachadh adhartasan ùr-ghnàthach ann an robotics.

CÀBHA

Dè am prìomh lorg a th’ aig an sgrùdadh a rinn luchd-saidheans aig Oilthigh Johns Hopkins?

Is e am prìomh lorg gu bheil fàs-bheairtean, bho mhicroban gu daoine, a’ nochdadh pàtrain gluasaid coltach ri chèile gus an àrainneachd a thuigsinn agus fhaicinn.

Dè na fàs-bheairtean a chaidh ainmeachadh gu sònraichte ann an co-dhùnaidhean an sgrùdaidh?

Tha toraidhean an sgrùdaidh a’ toirt a-steach iasg sgian dealain, amoeba, leòmainn, cockroaches, ialtagan, luchagan, agus daoine.

Dè na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aig an rannsachadh seo?

Tha buaidh aig an rannsachadh air cuspairean leithid robotics agus saidheansan inntinneil. Dh’ fhaodadh e a bhith air a chleachdadh gus dealbhadh agus gnìomhachd drones sgrùdaidh is teasairginn, space rovers, agus innealan-fuadain neo-eisimeileach eile a leasachadh.